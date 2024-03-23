Помилково думати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кожен, хто думає, що Росія зупиниться на тимчасово окупованому Донбасі та Криму, помиляється
Про це пише Reuters.
Відповідаючи на запитання щодо коментарів Кремля про те, що РФ вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні, Макрон сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує припинити свою агресію на Донбасі та в Криму.
"Використовуючи цей термін, можна навіть відкрити невизначеність щодо військових цілей Росії", - додам Макрон.
- Віцепрезидент держдуми РФ пригрозив Парижу ядерним ударом. Макрон заявив, що здивований такою "нервозністю та нестриманістю російських посадовців".
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