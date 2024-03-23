Помилково думати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, - Макрон

Про це пише Reuters.

Відповідаючи на запитання щодо коментарів Кремля про те, що РФ вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні, Макрон сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує припинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

"Використовуючи цей термін, можна навіть відкрити невизначеність щодо військових цілей Росії", - додам Макрон.