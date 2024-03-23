Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Кремлі пригрозили Парижу ядерним ударом: Макрон відреагував

У Кремлі пригрозили Парижу ядерним ударом: Макрон відреагував

23 березня, 2024 субота
03:16
Війна з Росією Еммануель Макрон

Віцепрезидент держдуми РФ пригрозив Парижу ядерним ударом. Макрон заявив, що здивований такою "нервозністю та нестриманістю російських посадовців"

Про це пише ЛігаБізнесІнформ, з посиланням на BFMTV.

Петро Толстой заявив, що у Кремлі "підраховують", за скільки ядерна ракета може долетіти до Парижа. За його словами, "десь за дві хвилини".

Крім того, на тлі заяв президента Франції Емманюеля Макрона про ймовірність відправлення військ в Україну російський чиновник пригрозив "вбити всіх французьких солдатів в Україні".

На прохання прокоментувати ці заяви, французький лідер заявив: "Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати їх".

"Насправді я здивований такою нервозністю і відсутністю стриманості у російських посадовців", – сказав Макрон.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну для навчання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Емманюель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.

Теги:
Росія
ядерна зброя
Емманюель Макрон
Читайте також:
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
20 березня, 2024 середа
Пам'яті Нострадамуса
оркі росіяни полон
22 березня, 2024 п'ятниця
Росія готує нові резерви для майбутніх наступів: ISW назвав один нюанс
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
22 березня, 2024 п'ятниця
США закликали Україну припинити атаки на російську енергетику та НПЗ, - FT
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.74
    Купівля 38.74
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 42.05
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 березня
05:09
Оновлено
ППО
Росія запустила "шахеди". Вибухи на Харківщині та робота ППО на Запоріжжі
04:40
росія - китай
Австралія і Британія розкритикували Китай через політику щодо Гонконгу та Росії
04:12
війна з росією нафта безпілотник
У Самарській області РФ горить НПЗ Роснафти, - ЗМІ
03:44
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Під час концерту в Москві стався вибух, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину. Відомо про понад 60 загиблих та більше як 100 постраждалих
02:48
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У Білому домі відмовилися коментувати позицію США щодо ударів України по НПЗ у РФ
02:20
Винищувачі ВМС США атакували підземні сховища хуситів у Ємені
01:52
блокування кордону, Польща
Антиукраїнська партія "Конфедерація" увійшла у трійку за популярністю у Польщі, - опитування
01:24
ІДІЛ
Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави до терактів у Москві, - ЗМІ
00:56
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН засудив масштабні удари РФ по енергооб'єктах України 22 березня
00:28
пожежа в "Крокус Сіті холі", Мосва
Білий дім відкинув причетність України до теракту у Москві
2024, п'ятниця
22 березня
23:10
ДніпроГЕС
У Запоріжжі відновили рух легкових авто греблею ГЕС
22:52
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Стрілянина в Москві: МЗС та ГУР заявили про непричетність України
22:24
Оновлено
світло
В Одесі через російську атаку впровадили екстрені відключення світла. 160 тис. людей вже зі світлом
22:16
Системи ППО та безпілотники: Британія оголосила про виділення пакета допомоги Україні вартістю понад $75 млн
22:15
Молодіжна збірна України
Україна обіграла в товариському матчі олімпійську збірну Марокко
22:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наймасштабніша ракетна атака. Загальновійськова операція на території РФ та відповідь агресору. Воєнні підсумки тижня
21:46
Близький Схід Ємен нафта
Нафтопереробні заводи Індії відмовляються приймати нафту з РФ через санкції США
21:44
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Усі готуються до розпилу України": російські фейки за 22 березня
21:35
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Занадто багато уваги, у нас є нагальніші питання на фронті, - дипломат Чалий про стрілянину в Москві
21:25
Курт Волкер на КБФ
Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни, - Курт Волкер на КБФ
21:17
Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном: сторони обговорили навчання українських пілотів на F-16
21:15
Еммануель Макрон
"Потрібно знайти баланс": Макрон заявив, що Франція наполягатиме на лімітуванні експорту української пшениці
20:46
Володимир Зеленський
Зеленський відповів, що потрібно, аби повноцінно захистити Україну від російських ракет і "шахедів"
20:27
Кейт Міддлтон
У принцеси Уельської Кейт Міддлтон діагностували рак
20:11
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Україна може уникнути технічного дефолту через збільшення держборгу, - Жеваго
20:06
OPINION
Олег Манчура
Ми гриземося за ці імена, бо це наші найтепліші спогади
19:48
усиновлення
Кабмін спростив процедуру всиновлення і влаштування дітей в родини
19:48
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 57 боєзіткнень, ворог 20 разів намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
19:42
Олексій Данілов (ліворуч)
Ми не збираємося ні в кого питати, що атакувати на території Росії: Данілов на КБФ про начебто запит від США не бити по російських НПЗ
19:33
Ексклюзив
дрон, БПЛА
Buntar 1 дає змогу розвідувати засоби ППО, не заходячи в зону їхньої дії, - директор з розвитку продукту про переваги нового дрона
19:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:24
Огляд
Dyke serce
Май "Дике серце": що подивитися на вихідні
19:16
конгрес США
Палата представників США за кілька годин до шатдауну схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на $1,2 трлн
19:15
Оновлено
Удар РФ по Новогродівці на Донеччині 21 березня: з-під завалів дістали тіла двох загиблих
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 758-го дня війни: обстріл Білгорода та знищення партизанами техніки окупантів у Маріуполі
18:55
Майк Джонсон
Конгресвумен Грін подала клопотання про відставку спікера палати представників Джонсона
18:54
Боснія - Україна
"Побачив по обличчях боснійців": Судаков розповів про доленосний момент у матчі плей-офф Євро-2024
18:38
генерал Бен Ходжес
Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати, - генерал Бен Годжес на КБФ
18:24
Олексій Навальний
ЄС запровадив нові санкції проти РФ через смерть Навального
18:20
Ексклюзив
Забрудження річки Дніпро
Ексміністр енергетики Продан спрогнозував, як удар Росії по Дніпрогесу вплине на наступний опалювальний сезон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV