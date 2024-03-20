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Кулеба пояснив, що саме мав на увазі Макрон, коли заявив про відправлення військ в Україну

20 березня, 2024 середа
09:43
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Емманюель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну

Про це він заявив в інтерв'ю La Stampa, передає "РБК-Україна".

"Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз", - сказав Кулеба.

За словами міністра, Україна потребує зброї та боєприпасів, але "ніколи не просила людей і бойового складу, ми пишаємося нашими солдатами".

Він також припустив, що в разі захоплення Росією України, Путін буде нападати на інші країни Європи та Центральної Азії, тому що "керується експансіоністськими цілями".

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну для навчання.

Теги:
Україна
Росія
Франція
Емманюель Макрон
Дмитро Кулеба
підтримка України
Світ про Україну
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