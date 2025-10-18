Понад 25 тисяч дезертирів: російські солдати масово втікають із Центрального військового округу
За дев’ять місяців, з листопада 2024 до липня 2025 року, понад 25 тисяч військових Центрального військового округу РФ самовільно залишили свої частини
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Втечі відбуваються по-різному: одні залишають позиції прямо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових не повертається з лікування чи відпусток.
У понад 30 випадках в період з 2024 року до 2025 року дезертири забирали із собою озброєння та бойову техніку.
Основні причини втечі — жорсткі умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані “м’ясні штурми”.
Крім того, внутрішні звіти окупаційних військ фіксують випадки загибелі через "неисполнение приказа". За останній рік таких випадків зафіксовано понад 30, що свідчить про систематичне застосування розстрілів до військових, які відмовляються виконувати накази Кремля.
- Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки провів в полоні росіян, розповів що росіяни вважали, що виключно так звані фашисти заважають людям здійснити свою волю. Вони переконані в тому, як вони казали, Збройні сили України — це терористична організація, яка тримає у заручниках цілі міста.
