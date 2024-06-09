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Понад 40 атак за добу: Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті

9 червня, 2024 неділя
20:38
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішим місцем на фронті залишається Покровський напрямок

Зміст

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора – більше 40 атак, сьогодні, на цей час, вже більше 20", - заявив Володимир Зеленський.

Також він висловив вдячність кожному захиснику та командиру, які знищують російського ворога та роблять все, щоб втримати українські позиції.

Крім цього, Зеленський заявив про нові кроки, які готує Україна. Лідер держави прослухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також найближчим часом планує заслухати керівника ГУР Кирила Буданова.

  • 8 червня Володимир Зеленський заявив, що російським терористам не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
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