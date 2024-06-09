Понад 40 атак за добу: Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора – більше 40 атак, сьогодні, на цей час, вже більше 20", - заявив Володимир Зеленський.

Також він висловив вдячність кожному захиснику та командиру, які знищують російського ворога та роблять все, щоб втримати українські позиції.

Крім цього, Зеленський заявив про нові кроки, які готує Україна. Лідер держави прослухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також найближчим часом планує заслухати керівника ГУР Кирила Буданова.