Понад 800 західних компаній виробляють зброю для української армії, - Зеленський

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

"Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України. Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування", - зауважив очільник держави.

Зокрема, Зеленський згадав про данську модель інвестування у виробництво та домовленості з Францією, що передбачають передачу технологій та створення спільних виробництв.

За його словами, ведуться переговори з іншими країнами щодо локалізації виробництва зброї в Україні, що значно посилить обороноздатність держави.

"Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати", - зазначив він.