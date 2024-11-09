Понад 800 західних компаній виробляють зброю для української армії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі понад 800 західних компаній залучені до виробництва зброї для української армії
Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.
"Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України. Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування", - зауважив очільник держави.
Зокрема, Зеленський згадав про данську модель інвестування у виробництво та домовленості з Францією, що передбачають передачу технологій та створення спільних виробництв.
За його словами, ведуться переговори з іншими країнами щодо локалізації виробництва зброї в Україні, що значно посилить обороноздатність держави.
"Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати", - зазначив він.
- У суботу, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський провів низку нарад щодо оборонної промисловості. Ключовою темою стало збільшення виробництва української зброї та боєприпасів.
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