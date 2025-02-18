Понад пів тисячі працівників ДСНС служать у бойових підрозділах

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова ДСНС України Андрій Даник.

"На сьогодні 538 наших співробітників виявили бажання та перейшли на службу в бойові підрозділи. Вони подали відповідні рапорти, перевелися і захищають Батьківщину зі зброєю в руках", – сказав він.

За його словами, на сьогодні некомплект у рятувальній службі – на рівні 25%. Проте, за його словами, у ДСНС оптимальна кількість співробітників, які можуть надавати допомогу населенню і ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій та інших подій.

"Завдяки підтримці уряду весь наш оперативний особовий склад був заброньований. Окрім виконання завдань по лінії бойового зіткнення, залишаються й інші життєві події, що були й у мирний час. Вони виникають і тепер – наприклад, звичайні побутові пожежі", – додав голова ДСНС, наголосивши, що для ефективного та швидкого реагування на ситуації необхідно, аби була достатня кількість рятувальників.