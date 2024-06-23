Поранили жінку, яка поралась на власному подвір'ї: росіяни обстріляли село у Запорізькій області
У неділю, 23 червня, російська окупаційна армія обстріляла село Верхня Терса у Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждала жінка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що 87-річна жінка саме поралась на подвір’ї власного будинку, коли стався обстріл.
"Ворог обстріляв село Верхня Терса Пологівського району Запорізької області. Пошкодив оселі мирних людей. Під ворожий вогонь потрапила мешканка села, яка саме поралася на подвірʼї власного будинку", - написав він.
Жінка отримала осколкові поранення ніг. Її доставили до лікарні.
- 23 червня поранений внаслідок ракетного обстрілу енергооб'єкта у Запорізькому районі енергетик помер у лікарні.
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