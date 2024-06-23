У Запорізькій області помер енергетик, поранений під час ракетного удару росіян по енергооб’єкту 22 червня

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному об’єкту в Запорізькому районі", - написав він.

За словами очільника ОДА, впродовж доби окупанти 522 рази атакували 9 населених пунктів Запорізької області.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Новоіванівці, Кам'янському.

Він розповів, що 185 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також 28 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине.

Окупанти 303 рази обстріляли з артилерії територію Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандрівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, додав Федоров.