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МАГАТЕ: в окупованому Енергодарі безпілотник зруйнував електропідстанцію, місто частково знеструмлене

22 червня, 2024 субота
06:22
Війна з Росією Енергодар, ЗАЕС

У середу, 19 червня, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області безпілотник атакував та зруйнував електропідстанцію "Луч". Місто частково залишилося без світла

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Про це йдеться у пресрелізі Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ).

Команда Агентства, що перебуває на Запорізькій атомній електростанції, відвідала підстанцію "Луч" та підтвердила, що вона зруйнована та не функціонує. Адміністрація Запорізької АЕС повідомила МАГАТЕ, що причиною руйнування стала атака безпілотника.

Зазначається, що це вже друге пошкодження цієї підстанції з 2022 року. Після атаки у середу ввечері місто Енергодар було знеструмлене.

Як відомо, підстанція "Луч" зазвичай забезпечує електроенергією частину міста й інші райони, такі як водонасосна станція, промислова зона та навколишні невеликі міста. Станом на четвер, 20 червня, частина Енергодару отримувала електроенергію через лінію електропередач "Радуга".

Електропостачання ЗАЕС цього разу безпосередньо не постраждало, адже станція не отримує електроенергію ззовні ані від ЛЕП "Луч", ані від ЛЕП "Радуга".

Водночас гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, це цей інцидент став ще одним суворим нагадуванням про те, що для підтримки ядерної безпеки, важливо мати надійний зв'язок між атомною електростанцією та зовнішньою мережею, як для працюючих, так і для зупинених станцій.

За його словами, хоча кожна АЕС спроєктована таким чином, щоб справлятися з ситуаціями, коли зв'язок з мережею переривається, втрата електропостачання за межами майданчика будь-якої АЕС, є серйозною подією, від якої слід захищатися, як від фундаментальної складової ядерної безпеки.

Гроссі зазначив, що будь-який напад, що впливає на енергопостачання будь-якої з українських АЕС, буде порушенням семи основних принципів забезпечення ядерної безпеки під час конфлікту. За його словами, четвертий принцип передбачає, що "для всіх ядерних об'єктів має бути забезпечено надійне зовнішнє енергопостачання з мережі".

Гендиректор МАГАТЕ висловив також стурбованість ситуацією з енергопостачанням українських атомних електростанцій за межами майданчиків. Він нагадав, що Запорізька АЕС уже втратила доступ до більшості своїх зовнішніх ліній електропередач та є особливо вразливою у цьому відношенні.

"Під час конфлікту вона (ЗАЕС. - ред.) неодноразово втрачала електропостачання за межами майданчика. Пошкодження, яких зазнала підстанція "Луч", мали безпосередній вплив на персонал станції, який проживає в Енергодарі, що безпосередньо прилягає до станції, а отже, також вплинули на ядерну та фізичну ядерну безпеку. Тому дуже важливо, щоб енергетична інфраструктура завжди була захищеною та збереженою", - сказав Гроссі.

У звіті також зазначається, що впродовж останнього тижня тривали ознаки воєнної активності, зокрема вибухи біля майданчика АЕС 16 і 17 червня. Представники Запорізької АЕС повідомили експертам агенції, що впливу на сам майданчик та поблизу нього не було. Більшість днів експерти МАГАТЕ також чули вибухи далі від місця події.

Мерія Енергодару повідомила, що з 19 червня у місті відсутнє електропостачання. 20 червня його частково вдалося відновити, але деякі мікрорайони залишаються без електроенергії. Причина - в обстрілі підстанції "Луч" російськими військовими.

  • Нещодавно повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі влітку приїде до України та відвідає тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, також він заявив про порозуміння з Росією щодо ЗАЕС.
Теги:
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Енергодар
МАГАТЕ
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