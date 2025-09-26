Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
Ексклюзив

Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки

Віталій Бесараб
26 вересня, 2025 п'ятниця
16:35
Війна з Росією Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії

РФ може розглядати збиття власного військового літака чи БПЛА країнами НАТО як варіант нового рівня ескалації

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

"Москва очевидно, що намацує червоні лінії ЄС на Заході всіма цими провокаціями у повітряному просторі. Відритим питанням залишається те, що має відбутись після того, як перший пілотований літаки РФ буде збитий. Ми чудово памʼятаємо, що збиття російського літака у Туреччині призвело до різкого загострення відносин між Москвою та Анкарою. Так, жодних жорстких риторик у бік Туреччини не було висловлено, але пропагандистська ескалація в Росії була надмірною. Можливо вона була потрібна для виправдань якихось дій РФ на Близькому Сході. Хоча не думаю, що збиття цього літака тоді входило у політичні плани Росії", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що провокації у повітряному просторі НАТО можуть бути частиною стратегії Кремля з підвищення рівня ескалації, а збиття російського літака чи БПЛА можуть використати для нових погроз Європі

"Є ще один цікавий приклад, про який варто нагадати. Зокрема, збиття російського військового гелікоптера армією Азербайджану наприкінці першого етапу другої Карабаської війни. Практично відразу після цього зʼявилась спільна заява президентів РФ, Азербайджану й премʼєр-міністра Вірменії, яка означала завершення війни й одночасно не була прихильною до Єревану. Тобто, Путін шукав приводу, щоб втрутитись в ескалацію, але йому потрібно було виступати в ролі жертви, а не в ролі спостерігача. Можливо й зараз цими провокаціями російський президент хоче, що РФ виступала в ролі жертви й щоб він міг погрожувати країнам ЄС та НАТО більш рішучими та відкритими діями. Тобто, тут є варіанти. Коли ми чуємо, що Європа буде збивати російські літаки та БПЛА, то маємо усвідомлювати, що буде для РФ різниця між пілотованими та безпілотними літальними апаратами. Можливо, Росія прагне до збиття власних військових обʼєктів, щоб вийти на новий рівень ескалації", - додав він.

  • Уночі проти пʼятниці, 26 вересня, Данія знову закривала повітряний простір через повідомлення про підозрілі обʼєкти в небі. Вранці 26 вересня були скасовані два рейси.
     
Теги:
Світ
Росія
ЄС
Європа
Третя світова війна
НАТО
2025, п'ятниця
26 вересня
16:43
До 12 років увʼязнення заочно отримав ексочільник окупаційного уряду в Херсоні Єлісєєв
16:28
росія китай
Росія допоможе Китаю підготуватися до нападу на Тайвань, - RUSI
16:20
Партнерський матеріал
VERES HILL
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
16:09
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Повітряний простір України порушили ймовірно угорські дрони, – Зеленський
16:04
OPINION
Чому війну з Росією неможливо виграти без науки та мізків?
16:02
Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ
15:36
Ексклюзив
Хвилина мовчання, Хрещатик
Дискусія про хвилину мовчання стала лакмусовим папірцем проблеми, яка вже й так була відома, - Портников
15:35
Ексдиректору ФБР Комі, який свідчив про імовірне втручання РФ у вибори в США в 2016 році, висунули звинувачення
15:34
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:21
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують енергообʼєкти на Чернігівщині, є перебої зі світлом у місті та районі
15:10
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
14:48
інтерактивна виставка Ukraine WOW
Шабля Мазепи, "Золотий м'яч" і кубки Євробачення: на київському вокзалі відкрилася виставка про Україну
14:36
Польща
Польща відкрила кордон із Білоруссю і закликала громадян негайно покинути її територію
14:33
Партнерський матеріал
Аврора" запустила колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
Фантастичні звірі оживають: "Аврора" запустила унікальну лімітовану колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
14:21
Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян
Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
14:09
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою
14:02
OPINION
Чи варто галасувати про новий контрнаступ
13:59
"Уряд не повинен дотримуватися вказівок США": Орбан сказав Трампу, що Угорщина не планує припиняти закупівлі нафти РФ
13:33
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
Україна уразила 85 важливих обʼєктів на території РФ менше ніж за два місяці, - Сирський
13:17
Андрій Ярмоленко, Динамо - Шахтар, УПЛ
Кубок України: відбулося жеребкування 1/8 фіналу, "Динамо" зіграє проти "Шахтаря"
13:16
Україна заборонила вʼїзд трьом угорським високопоставленим військовим у відповідь на дії Будапешта
13:06
Європарламент
Єврокомісія розіслала членам ЄС документ із пропозицією використати заморожені росактиви для нового кредиту Україні на €140 млрд, - Politico
12:35
Олександр Сирський
"Ми вже в процесі": Сирський повідомив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ
12:29
Олександр Сирський
Сирський: Для рішучого наступу на Дніпровщині у росіян не вистачає сил і засобів
12:26
Ексклюзив
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Це одиничний екземпляр: аналітик Їжак про інформацію, що КНДР незабаром матиме ракету, здатну долетіти до США
12:11
ЗРК Patriot
Завод MBDA, що запустив перше в Європі виробництво ракет для Patriot, оголосив про старт виробництва пускових установок
12:03
OPINION
Трамп і війна в Україні: чи справді "розворот"?
11:52
BMW
BMW відкликає понад 196 тис. автомобілів у США через дефект стартера двигуна
11:23
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
11:22
Ексклюзив
російський літак винищувач
Існують дві сили, здатні це реалізувати: експерт з авіації Романенко про збиття російських літаків над країнами НАТО
11:18
У Китаї за допомогою ШІ в австралійському фільмі зробили гей-пару гетеросексуальною
11:06
Аналітика
дрон
Чому Європа не збудує "стіну дронів" без України
10:55
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося через ясну погоду: ситуація в енергосистемі 26 вересня
10:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп хоче зробити так, щоб навіть Путін втомився від війни, а влада Данії роками ігнорувала розвіддані про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
10:23
Данія
Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі. Німеччина пригрозила РФ "потужною реакцією" НАТО
10:22
Серхіо Бускетс, Луїс Суарес та Ліонель Мессі (зліва - направо)
Триразовий переможець ЛЧ у складі "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
10:13
Ексклюзив
Пентагон
Гетьман проаналізував, для чого Пентагон зібрав генералів з усього світу
10:02
OPINION
Після зустрічі Трампа і Сі може бути зафіксована модель багатополярного світу з двома гегемонами
09:17
Ексклюзив
На Донеччині наразі тривають бої за села Ялта та Запоріжжя, - 37-ма окрема бригада морської піхоти
09:08
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Одещині пошкоджено трансформатори об’єкту транспортної інфраструктури
Більше новин
