Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

"Москва очевидно, що намацує червоні лінії ЄС на Заході всіма цими провокаціями у повітряному просторі. Відритим питанням залишається те, що має відбутись після того, як перший пілотований літаки РФ буде збитий. Ми чудово памʼятаємо, що збиття російського літака у Туреччині призвело до різкого загострення відносин між Москвою та Анкарою. Так, жодних жорстких риторик у бік Туреччини не було висловлено, але пропагандистська ескалація в Росії була надмірною. Можливо вона була потрібна для виправдань якихось дій РФ на Близькому Сході. Хоча не думаю, що збиття цього літака тоді входило у політичні плани Росії", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що провокації у повітряному просторі НАТО можуть бути частиною стратегії Кремля з підвищення рівня ескалації, а збиття російського літака чи БПЛА можуть використати для нових погроз Європі

"Є ще один цікавий приклад, про який варто нагадати. Зокрема, збиття російського військового гелікоптера армією Азербайджану наприкінці першого етапу другої Карабаської війни. Практично відразу після цього зʼявилась спільна заява президентів РФ, Азербайджану й премʼєр-міністра Вірменії, яка означала завершення війни й одночасно не була прихильною до Єревану. Тобто, Путін шукав приводу, щоб втрутитись в ескалацію, але йому потрібно було виступати в ролі жертви, а не в ролі спостерігача. Можливо й зараз цими провокаціями російський президент хоче, що РФ виступала в ролі жертви й щоб він міг погрожувати країнам ЄС та НАТО більш рішучими та відкритими діями. Тобто, тут є варіанти. Коли ми чуємо, що Європа буде збивати російські літаки та БПЛА, то маємо усвідомлювати, що буде для РФ різниця між пілотованими та безпілотними літальними апаратами. Можливо, Росія прагне до збиття власних військових обʼєктів, щоб вийти на новий рівень ескалації", - додав він.