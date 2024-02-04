Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ: Зеленський у Кривому Розі обговорив захист міста з повітря

Про це він повідомив у Telegram.

"Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, - кожній ремонтній бригаді", - сказав він.

Також він подякував тим, хто нині працює на будівництві нової інфраструктури водопостачання.

"Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району. Окрема доповідь – щодо захисту від диверсантів та колаборантів. У правоохоронців є непогані результати", - повідомив президент.