Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ: Зеленський у Кривому Розі обговорив захист міста з повітря
У неділю, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Кривий Ріг, де провів нараду щодо відновлення енерго- та водопостачання населених пунктів Дніпропетровщини та захисту енергооб’єктів
Про це він повідомив у Telegram.
"Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, - кожній ремонтній бригаді", - сказав він.
Також він подякував тим, хто нині працює на будівництві нової інфраструктури водопостачання.
"Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району. Окрема доповідь – щодо захисту від диверсантів та колаборантів. У правоохоронців є непогані результати", - повідомив президент.
- Уночі неділі, 4 лютого, енергетики стабілізували ситуацію з енергозабезпеченням Кривого Рогу Дніпропетровської області після російського обстрілу днем раніше. Проте у місті ще можливі аварійні відключення.
- 4 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі села Роботине, що на Запорізькому напрямку. Він поспілкувався з військовими й вручив їм нагороди.
- 4 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині та нагородив військових пілотів.
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