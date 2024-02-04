На Дніпропетровщині відновили енергопостачання після атаки РФ 3 лютого
Уночі неділі, 4 лютого, енергетики стабілізували ситуацію з енергозабезпеченням Кривого Рогу Дніпропетровської області після російського обстрілу днем раніше. Проте у місті ще можливі аварійні відключення
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"У Кривому Розі близько півночі енергетиками було відновлено електропостачання абонентів, відключених раніше через перевантаження мереж внаслідок ворожих обстрілів минулої ночі", - написав він у телеграм.
За словами Вілкула, енергетики зробили все можливе для стабілізації системи, але аварійні відключення ще можливі.
Крім того, раніше відключені котельні вже запитані від електромереж, продовжується прогрів теплоносія. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють.
В Укренерго додали, що відновлювальні роботи були непростими.
"Оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні. Зараз роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають, але електропостачання вже відновлено", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що фактично, це були перші відключення після повітряних атак з початку опалювального сезону, який ми пройшли на дві третини.
"Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу – вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік. Це нагадування про те, що ворог ніколи не полишав спроб відновити енергетичний терор, який почався ще у 2022 році. Завдання росіян зрозуміле - терор проти мирних громадян, створення проблем для індустрії та економіки. Енергетики та Сили оборони роблять все, що від них залежить. Але війна триває. Наше головне прохання до всіх - памʼятати про небезпеку, бути готовими". - наголосили в Укренерго.
- Ввечері п'ятниці, 2 лютого, окупанти розпочали комбінований обстріл України. У результаті "шахеди" атакували Полтавську і Дніпропетровську області. Кривий Ріг частково залишився без світла і води, там запровадили графік аварійних відключень електроенергії.
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