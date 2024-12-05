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"Поставить за ворота величезну кількість невеликих ініціатив": засновниця БФ Dignitas Шипович про бронювання волонтерів

Марина Клюєва
5 грудня, 2024 четвер
13:10
Війна з Росією волонтери

Засновниця і директорка фонду Dignitas Люба Шипович прокоментувала постанову уряду, яка регулює питання бронювання волонтерів

Зміст

Свою думку вона висловила в етері Еспресо.

Вона зауважила, що постанова стосується не всіх благодійників.

"Ну, по-перше, не будь-якого фонду, не різних фондів, а лише тих, які допомагають Силам безпеки і оборони і офіційно передають за актами або  договорами допомогу у військові частині. Що, скажімо, не буде стосуватися низки гуманітарних фондів, які займаються, наприклад, тактичною медициною, передають аптечки для військовослужбовців, безпосередньо для фізосіб, тобто вони не будуть підпадати під такі критерії. Плюс критерій про 10 мільйонів прямої допомоги на рік на людину, це, мені здається, під силу тільки великим фондам, що поставить просто за ворота величезну кількість невеликих ініціатив, коли троє, п’ятеро людей об’єдналися, допомагають, привозять автівки на фронт. Тобто вони навряд чи зможуть виконати таку умову", - сказала вона.

На думку Люби Шипович, недоречно щодо волонтерів застосовувати такий критерій як зарплатня.

"І те, що, напевно, найбільше нас вразило, це прирівняння благодійних організацій до комерційних, до прибуткових з точку зору мінімальних зарплат. Ми знаємо, що благодійні фонди - це переважно волонтерська робота, люди або зовсім без оплати, або мінімальну оплату ставлять для того, щоб людей офіційно взяти на роботу в фонд. І зовсім недоречно застосовувати такий економічний критерій, як розмір заробітної плати для працівників благодійних фондів, де кожна зібрана гривня скеровується на допомогу нашим військовим. І тут нас прирівнюють до комерційних організацій, і говорять: “Ви маєте заробітну плату поставити не менше, ніж 2,5 мінімальні зарплати”, що з усім оподаткуванням виходить близько 27 тисяч гривень. Якщо це для бізнесу абсолютно реальні гроші, нормальні зарплати, але не для благодійності, де фонди стараються якомога менше витрачати на адмінку", - вважає вона.

Директорка фонду Dignitas зауважила, що її організація офіс отримала безкоштовно від бізнесу.

"Склади безкоштовні, нам з пальним допомагають автозаправні станції. І тут нам держава каже: “А ви такі самі, як бізнес, давайте ставте високі зарплати в своєму фонді”. Мені б хотілося, щоб ми людям платили високі зарплати, але це точно не має бути з донатів, не за рахунок допомоги Збройним силам. Тому мені здається, що це абсолютний нонсенс, коли держава як виняток  додає державні підприємства, комунальні підприємства, але благодійні фонди, громадські організації прирівнює з комерційними", - розповіла вона.

  • Постановою № 1361 від 29 листопада 2024 року уряд визначив правила бронювання волонтерів.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
волонтери
військові
ЗСУ
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