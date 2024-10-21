Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Потенціал сягнув $20 млрд: Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати у військове виробництво в Україні

Потенціал сягнув $20 млрд: Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати у військове виробництво в Україні

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2024 понедiлок
19:37
Війна з Росією Умєров з Остіном

У понеділок, 21 жовтня, у Києві відбулася зустріч міністрів оборони США й України - Ллойда Остіна та Рустема Умєрова, який заявив, що потенціал українського військового виробництва сягнув близько $20 млрд

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.


За словами Умєрова, Київ у 2024 році інвестував у власне військове виробництво понад $4 млрд.

 

"Наші дрони стали справжньою загрозою для ворогів, вони можуть досягати цілей за тисячі кілометрів і уже знищили понад 200 військових обʼєктів в Росії. Потенціал українського військового виробництва досягнув близько $20 млрд. Але нам потрібні інвестиції від партнерів", - наголосив Умєров.


Очільник Пентагону на зустрічі заявив, що російський диктатор Володимир Путін не досягнув жодної стратегічної мети в Україні. Водночас він додав, що війна РФ проти України "створює виклики для партнерів у НАТО".


"Війна Путіна загрожує безпеці Європи, створює виклики для наших партнерів у НАТО. Війна Путіна - це наступ на наші спільні цінності, а Путін - це наступ на міжнародний правопорядок та верховенство права, що тримає нас в безпеці", - підкреслив Остін.

Фото: Катерина Галко


Фото: Катерина Галко

 

  • 21 жовтня до Києва приїхав із візитом очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні на $400 млн.



 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Пентагон
Ллойд Остін
Міністр оборони України
Світ про Україну
Рустем Умєров
Читайте також:
інтерни на передовій
Автор Віталій Бесараб
20 жовтня, 2024 неділя
У Харківському обласному госпіталі замість лікування поранених з фронту, спочатку вимагають заповнення папірців від бойових медиків, - волонтерка Корчинська
Російська крилата ракета Х-69
Автор Анатолій Буряк
20 жовтня, 2024 неділя
Росіяни вперше вдарили по Україні ракетою Х-69 з металевими кульками, - ЗМІ
Генрі Марш
Автор Антін Борковський
20 жовтня, 2024 неділя
Я був би вкрай здивований, якби ЄС та Велика Британія змогли ефективно відповісти Путіну, - Генрі Марш
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.65
    Продаж 45.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
21 жовтня
20:18
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
У Судані збили вантажний літак, імовірно, з росіянами на борту
20:05
OPINION
блог Вікторія Сюмар
У Молдові спрацювали головні міфи російської пропаганди
19:57
міни
З початку повномасштабної війни 311 людей загинули через вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях
19:55
Оновлено
Рух - Карпати
"Карпати" перемогли "Рух" у львівському дербі: результати усіх матчів 10-го туру УПЛ
19:39
"Шлях ветерана": у Києві презентували довідник для тих, хто звільняється з військової служби
19:34
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Армія РФ вранці вдарила по дитсадку в Запоріжжі: троє людей загинули, 16 постраждали
19:30
Ексвокаліст Iron Maiden Пол ДіʼАнно
У віці 66 років помер ексвокаліст гурту Iron Maiden Пол ДіʼАнно
19:11
Протягом дня у Покровському районі Донеччини окупанти вбили трьох людей, ще двох поранили
19:05
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Якщо готується комбінована атака РФ, ви помітите її ознаки, - речник ВМС Плетенчук
19:04
Трамп у Макдональдзі
McDonald’s виступив із заявою після появи Трампа за стійкою ресторану в Пенсильванії
18:57
Оновлено
Вибори в Молдові, Мая Санду і Олександр Стояногло
У Молдові підрахували 100% протоколів у першому турі президентських виборів та референдумі щодо вступу в ЄС
18:50
Ексклюзив
Південна Корея зацікавлена, щоб бійці КНДР, які отримають бойовий досвід в Україні, не повернулися, - Defense Express
18:47
Кремль дозволив клану Кадирова грабувати меткомбінат Ахметова у Маріуполі, - WSJ
18:35
У РФ визнали призупинення роботи одного з найбільших заводів із виробництва чипів після атаки дронів
18:24
Естонія
В Естонії ініціюють зміни до конституції щодо голосування громадян РФ на місцевих виборах
18:09
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Це вже не тільки малі піші групи: начальник розвідки артилерії розповів, як змінюється тактика ворога на східному фронті
18:00
OPINION
блог Павло Клімкін
Росія може спровокувати у Молдові громадянський конфлікт
17:54
Ілір Мета
Експрезидента Албанії Мету заарештували за підозрою у відмиванні грошей
17:43
Оновлено
Ллойд Остін у Києві
Остін у Києві зустрівся із Зеленським та оголосив про пакет військової допомоги Україні на $400 млн
17:22
Ексклюзив
Майя Санду
Мая Санду перемогла у битві, але не виграла війну, - журналістка Присяжнюк
17:18
Росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ
Росіяни розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового: прокуратура розпочала розслідування
16:59
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 67 боєзіткнень: росіяни скинули 32 КАБи на Курську область
16:49
Король Чарльз III
У парламенті Австралії сенаторка від корінного населення звинуватила короля Чарльза у "геноциді"
16:48
Оновлено
Олександр Роднянський
У Москві заочно засудили співзасновника "1+1" Роднянського до 8,5 року ув'язнення: він відреагував
16:39
Петер Стано
У ЄС заявили, що голосування в Молдові відбулось в умовах безпрецедентного втручання РФ
16:35
Оновлено
Нічна атака РФ: у Харкові 15 постраждалих, у Кривому Розі - чотири
16:32
Дмитро Медведєв
Медведєв спрогнозував "тотальну війну до повного винищення людства"
16:24
Ексклюзив
Розсікли наше угруповання на два плацдарми, - депутат Харківської міськради Ткачук про ситуацію на Куп’янському напрямку
16:17
Гранатомети, автомати та понад 3 кг вибухівки: СБУ затримала 7 ділків, які торгували "трофейною" зброєю росіян
16:17
Зеленський провів нараду з Умєровим, Сирським і Баргилевичем
Завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість полонених, - Зеленський
16:15
Росія з КНДР
Південна Корея й Британія домовилися протидіяти загрозам співробітництва КНДР і РФ
16:04
Навчання НАТО REPMUS 24
Під час навчань НАТО вперше випробували українську бойову систему Delta
16:00
OPINION
Навіщо Путін тягне корейців на фронт з Україною
15:53
Леонід Пасічник
Порушення законів і звичаїв війни: справу ватажка "ЛНР" Пасічника скерували до суду
15:47
корупція
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ посилює репресії проти генералів-корупціонерів
15:40
Марк Рютте
Рютте попередив про "значну ескалацію" в разі залучення військових КНДР до війни проти України
15:36
ЗСУ, мобілізація
Бізнес висловив стурбованість зупинкою електронного бронювання й просить уряд продовжити чинні відстрочки
15:20
Ексклюзив
армія КНДР
Я не сумніваюся, що військові КНДР є на території України, - політтехнолог Загородній
15:08
Пункт незламності
На Харківщині працюють 100 Пунктів незламності, інші відкриватимуть у разі надзвичайної ситуації, - Синєгубов
15:05
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV