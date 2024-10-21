Потенціал сягнув $20 млрд: Умєров на зустрічі з Остіном закликав інвестувати у військове виробництво в Україні

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.



За словами Умєрова, Київ у 2024 році інвестував у власне військове виробництво понад $4 млрд.

"Наші дрони стали справжньою загрозою для ворогів, вони можуть досягати цілей за тисячі кілометрів і уже знищили понад 200 військових обʼєктів в Росії. Потенціал українського військового виробництва досягнув близько $20 млрд. Але нам потрібні інвестиції від партнерів", - наголосив Умєров.



Очільник Пентагону на зустрічі заявив, що російський диктатор Володимир Путін не досягнув жодної стратегічної мети в Україні. Водночас він додав, що війна РФ проти України "створює виклики для партнерів у НАТО".



"Війна Путіна загрожує безпеці Європи, створює виклики для наших партнерів у НАТО. Війна Путіна - це наступ на наші спільні цінності, а Путін - це наступ на міжнародний правопорядок та верховенство права, що тримає нас в безпеці", - підкреслив Остін.

Фото: Катерина Галко





Фото: Катерина Галко

21 жовтня до Києва приїхав із візитом очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні на $400 млн.





