Потрібен новий тип БПЛА із захистом від РЕБ: командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" про мілітарі-розвиток
Сьогодні Україні потрібно розвивати систему мілітарі-напряму вже на іншій основі. Потрібен новий тип БПЛА з захистом від РЕБ
Про це розповів голова правління Альянсу "Нова енергія України", командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик у етері телеканалу "Еспресо".
"Команди працюють над тим, щоб зробити умовний бойовий Mavic, який може літати по місії, використовувати зависання, скиди та повертатися назад. Ми комплектуємо його бойову частину і працюємо що на лінії фронту, що за лінією фронту, що далеко для спецоперацій в тилу противника", - повідомив він.
Голова правління Альянсу "Нова енергія України" зазначив, що команда займається цим зі спеціальними підрозділами, які розуміють цінність цього комплексу.
"Це комплекс "Оса", який, звісно, дорожчий, але там є системи спеціального наведення, системи, які працюють під РЕБом та з іншими формами зв'язку. Це інший тип дрона та інша історія бомберів, яка має бути ефективно розвинута. На сьогоднішній день вона не розвивається", - додав він.
- Зазначимо, минулого року в межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано більше 300 тис. БПЛА, 90% з яких - українського виробництва.
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