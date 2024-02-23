Потрібен новий тип БПЛА із захистом від РЕБ: командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" про мілітарі-розвиток

Про це розповів голова правління Альянсу "Нова енергія України", командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик у етері телеканалу "Еспресо".

"Команди працюють над тим, щоб зробити умовний бойовий Mavic, який може літати по місії, використовувати зависання, скиди та повертатися назад. Ми комплектуємо його бойову частину і працюємо що на лінії фронту, що за лінією фронту, що далеко для спецоперацій в тилу противника", - повідомив він.

Голова правління Альянсу "Нова енергія України" зазначив, що команда займається цим зі спеціальними підрозділами, які розуміють цінність цього комплексу.

"Це комплекс "Оса", який, звісно, дорожчий, але там є системи спеціального наведення, системи, які працюють під РЕБом та з іншими формами зв'язку. Це інший тип дрона та інша історія бомберів, яка має бути ефективно розвинута. На сьогоднішній день вона не розвивається", - додав він.