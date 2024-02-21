"Армія дронів": у 2023 році законтрактовано понад 300 тис. дронів. Скільки виробили в Україні
Минулого року в межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано більше 300 тис. БПЛА, 90% з яких - українського виробництва
Про це написав віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для УП.
"Завдяки тому, що українські виробники змогли масштабувати виробництво, а держава виділила історичний бюджет на дрони – 40 мільярдів гривень, у 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували більш ніж 300 тисяч БПЛА. З них 90% – дрони українського виробництва", - розповів міністр.
За його словами, закупівлі окремих груп дронів зросли в сотні разів у порівнянні з 2022 роком. Під час першого року повномасштабного вторгнення РФ було закуплено 500 FPV-камікадзе, а в 2023-му – близько 100 тис.
Федоров зауважує, що кількість закуплених літаків-камікадзе з дальнім діапазоном, які здатні літати на сотні кілометрів, збільшилася в 50 разів. Він акцентує, що майже 90% БПЛА, які вражають російські об’єкти в Чорному морі й долітають до Білгорода чи Петербурга, були закуплені в межах проєкту "Армія дронів".
Також у 80 разів збільшилася кількість закуплених багаторазових коптерів: вони протягом ночі можуть здійснити до 10 вильотів та знищити десятки одиниць техніки ворога. Було закуплено в 70 разів більше "Мавіків", що допомагають українським військовим розвідувати ворожі території.
"В 2024 році темпи зростатимуть, адже є бюджет та великий запит від Сил оборони", - запевняє Федоров.
- 12 лютого Федоров пообіцяв, що в 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників дальньої дії. Вони зможуть завдати ударів по глибокому тилу РФ.
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