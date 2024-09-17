"Потрібна ювелірна робота нашого командування": полковник СБУ Костенко про ситуацію на Курахівському напрямку
Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко розповів про загрози для ЗСУ на Курахівському напрямку
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Стосовно цього напрямку Курахівського, дійсно, він складний, складний за рахунок того, що там у напрямку Гурника утворився такий мішок, який дійсно є досить складним. І там треба робити усе, щоб противник не вийшов на Гірник, бо частина наших військ буде в оточенні. Тому тут зараз потрібна досить ювелірна робота нашого командування по керуванню військами, по забезпеченню військ для того, щоб, якщо ми будемо бачити, що противник все-таки буде продавлювати і рухатись в сторону Гірника, потрібно буде вирівняти цю дугу і відійти. Або інший - це контрнаступальні дії, які змусили б противника відійти на його попередні позиції для того, щоб розбити цей мішок. За рахунок того, що ми бачимо, що останнім часом у нас дуже складно виходить вирівнювати ситуацію то, я думаю, що треба бути обережним, щоб ці підрозділи не попали в оточення", - розповів він.
Роман Костенко зауважив, що на фронті відчувається брак резервів у ворога, але попри це ситуація на окремих ділянках залишається складно.
"Але є інша історія, що противник якраз видвинувся тут вперед, на цьому напрямку десь у нього там ширина 20 кілометрів по всьому фронту, такий у нього як виступ получився. І позитивно те, що можна оцінювати, що у противника немає змоги відразу вести на всьому цьому, хоча б на декількох напрямках, наступ. Те, що він там трохи зупинився на Покровському напрямку і тут навіть на цей Гірник, цей виступ уже в нас там робить тиждень або більше і вони не можуть його замкнути. Це говорить про те, що у них все-таки недостатньо сил, щоб атакувати на декількох напрямках. Вони збирають сили, потім атакують на якомусь окремому одному напрямку і не можуть зараз мати достатньо резервів, щоб розвивати цей наступ. Я думаю, що в цьому є і сенс Курської операції, яка також підтримує і відтягує якісь війська, але ще раз скажу, що ситуація там складна дійсно", - додав полковник СБУ.
- Протягом минулої доби, 16 вересня, на російсько-українському фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Курахівському і Покровському напрямках.
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