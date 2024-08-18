"Потрібне кримінальне розслідування": волонтерка Корчинська про фонд, який відмовляється перераховувати кошти на відбудову Охматдиту

Про це вона заявила в етері Еспресо

"Зараз пан Жовнір говорить, що гроші з фонду, який збирав на відбудову Охматдиту, не можуть перевести на рахунки лікарні. Втім, це ж той фонд, який сам Жовнір і створював. Я написала йому про махінації та що буду публічно звертатись громадськості та президента щодо цієї ситуації. Він мені нічого не відповів. Я згодна з міністром щодо того, що гендиректора Охматдиту Жовніра потрібно відсторонити, прикро лише, що його одного, а не всю команду, яка займалась всіма цими схемами", - пояснила Корчинська.

За словами волонтерки, гроші на відновлення Охматдиту так і не перерахували на рахунки лікарні

"По фонду, який зараз відмовляється передавати кошти на відбудову Охматдиту, потрібно проводити кримінальне розслідування. Оскільки ніхто не розуміє, чи цей фонд взагалі проходив аудит, бо виявляється, що він є приватним й має сім засновників. Одна з них - заступниця гендиректора лікарні, яку за два дні до посту пана Жовніра зняли з посади, а замість неї призначили адвокатку Соколовську. Соколовська відома своїми історіями захисту агентів ФСБ і немає жодного відношення до фонду. Сьогодні гроші на рахунок Охматдиту так і не потрапили. Після того скандалу з "Лікарнею Майбутнього”, коли довіра до благодійних фондів була зруйнована, але фактично два роки фронт тримається на пожертвах та донатах, дуже важливо цю довіру підтримувати. А такі історії, як із цим фондом, який збирав кошти для відновлення Охматдиту, довіру суспільства тільки руйнують", - додала вона.

16 серпня генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір заявив про конфлікт з Благодійним фондом "Охматдит - здорове дитинство", який збирав кошти на відбудову лікарні після російського обстрілу 8 липня