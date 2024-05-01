Потрібне розслідування щодо втрати Очеретиного, - "Інформаційний спротив"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Лимано-Куп'янська вісь уже понад рік є пріоритетною для російського командування, але реалізувати більш масштабні дії вони не можуть. Наприклад, Синьківка, яка є вхідними воротами до Куп'янська, вже понад рік тримає оборону. Маленьке село, яке не можуть захопити росіяни. До речі, може бути показовим порівняння з Очеретиним. Очеретине також повинно було тримати оборону місяці під наступом російських окупаційних військ, але чомусь воно за декілька днів опинилося під контролем росіян", - зауважив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", потрібно проводити відповідне розслідування на рівні не тільки Генштабу, а також компетентних служб щодо втрати Очеретиного.

"Будемо очікувати на результат та покарання тих, хто в цьому винен. Тому що Очеретине - це населений пункт, який є основним форпостом по трасі 05-11 на Покровськ. Чому він так швидко залишився без відповідної оборони й захисту, і так швидко опинився під контролем російських окупаційних військ? Здається, що хтось є профнепридатним із командування відповідної бригади. Але головне - це результат розслідування", - додав Коваленко.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин увечері 27 квітня 2024 року підтвердив утрату контролю над "частиною" селища Очеретине Покровського району Донецької області.

Росіяни поспішають захопити якомога більше Донеччини, поки в ЗСУ бракує боєприпасів, а допомога ще перебуває в дорозі.











