"Потрібно перекрити всі шляхи постачання": Зеленський заявив про понад 132 тис. іноземних комплектуючих знайдених в уражених цілях РФ

Про це він написав у телеграм.

За словами президента, українські війська майже щодня відбивають атаки противника; лише за останній тиждень зафіксовано понад 1 500 ударних безпілотних апаратів, понад 1 280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У вилученій або знищеній російській зброї виявлено "тисячі іноземних компонентів — більш ніж 132 тисячі" одиниць комплектуючих, які походять із різних країн, зокрема з Європи, Америки, Китаю та Японії, а також із десятків інших держав, наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що ці технології дають змогу Росії масово виробляти зброю для атак "заради терору проти наших людей", і попередив про ризики поширення загрози на країни Європи й Тихоокеанського регіону, якщо такі постачання не буде припинено.

"Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу — силу, яка має захищати життя", — заявив Зеленський і додав, що Україна розраховує на те, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу "буде справді болючим", а Сполучені Штати приєднаються до європейців у посиленні обмежень.

Президент також подякував партнерам за вже надану допомогу.

У підсумку Зеленський знову наголосив на комплексному підході: нарощування оборонного потенціалу, активне застосування далекобійних можливостей і скоординований міжнародний тиск (санкції та блокування каналів постачання) як шляхах, що мають примусити Росію до завершення війни.