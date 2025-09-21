"Потрібно перекрити всі шляхи постачання": Зеленський заявив про понад 132 тис. іноземних комплектуючих знайдених в уражених цілях РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має відчувати наслідки своїх дій і закликав до посилення тиску на Кремль: для примусу до миру необхідна суттєва сила української армії, далекобійні можливості та сильні санкції проти Росії
Про це він написав у телеграм.
За словами президента, українські війська майже щодня відбивають атаки противника; лише за останній тиждень зафіксовано понад 1 500 ударних безпілотних апаратів, понад 1 280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У вилученій або знищеній російській зброї виявлено "тисячі іноземних компонентів — більш ніж 132 тисячі" одиниць комплектуючих, які походять із різних країн, зокрема з Європи, Америки, Китаю та Японії, а також із десятків інших держав, наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що ці технології дають змогу Росії масово виробляти зброю для атак "заради терору проти наших людей", і попередив про ризики поширення загрози на країни Європи й Тихоокеанського регіону, якщо такі постачання не буде припинено.
"Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу — силу, яка має захищати життя", — заявив Зеленський і додав, що Україна розраховує на те, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу "буде справді болючим", а Сполучені Штати приєднаються до європейців у посиленні обмежень.
Президент також подякував партнерам за вже надану допомогу.
У підсумку Зеленський знову наголосив на комплексному підході: нарощування оборонного потенціалу, активне застосування далекобійних можливостей і скоординований міжнародний тиск (санкції та блокування каналів постачання) як шляхах, що мають примусити Росію до завершення війни.
- У ніч на 21 вересня Сили оборони України ліквідували 33 з 54 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе