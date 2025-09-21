Сили оборони ліквідували вночі 33 з 54 ворожих безпілотників
У ніч на 21 вересня Сили оборони України ліквідували 33 з 54 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 21 вересня (із 20.00 20 вересня) противник атакував 54-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., близько 30 із них – шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.
- У суботу, 20 вересня, російська армія запустила по території України дрони. В Чернігові унаслідок падіння двох БПЛА ворога пошкоджено транспортну інфраструктуру, на Полтавщині є влучання у житловий будинок.
