Сили оборони ліквідували вночі 33 з 54 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 21 вересня (із 20.00 20 вересня) противник атакував 54-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., близько 30 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.