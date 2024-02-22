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"Повалення уряду Януковича принесло катастрофу для України й нічого хорошого для США": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 22 лютого

22 лютого, 2024 четвер
15:19
Війна з Росією Янукович

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 22 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 лютого іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.

Дезінформація: "Авдіївка розташована неподалік від Донецька, і це одне з тих дуже добре укріплених міст, які Україна використовувала для обстрілів переважно цивільного населення протягом багатьох років, починаючи з 2014 року", - заявив американський аналітик Браян Берлетік.

Маніпуляція: "Ми відзначаємо 10-ту річницю участі Байдена, Нуланд, Блінкена і Саллівана в поваленні уряду Януковича, і ось що це принесло - повну катастрофу для України і нічого хорошого для Сполучених Штатів", - заявив американський економіст Джеффрі Сакс.

Дезінформація: "Люди не розуміють, що ми наймаємо українську армію. Ми платимо за неї, ми платимо за український уряд. Я цілком очікую, що Зеленський і його оточення придбають додаткові маєтки за гроші, які вони зможуть вкрасти з таких надходжень", - ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав в Х.

  • 19 лютого повідомлялося, що російські Telegram-канали поширюють фейк про те, що нібито міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував перейменувати Авдіївку на Прагу.
Теги:
Україна
Росія
Віктор Янукович
ЗСУ
фейк
Авдіївка
пропаганда
російські фейки
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