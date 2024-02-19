Кулеба запропонував перейменувати Авдіївку на Прагу, щоб отримати захист від НАТО, - нова російська вигадка

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

В такому разі НАТО зможе застосувати статтю 5 свого Статуту і захистити свого “союзника”.

Насправді ж цю цитату пропагандисти вигадали.

"Кулеба ніколи не робив таких пропозицій. Подібних заяв немає ні на офіційному сайті МЗС, ні на офіційних сторінках міністра в соцмережах", - пишуть в SPRAVDI.

У квітні 2023-го Кулеба наголошував, що Україна прагне вступити до НАТО та отримати "захист статті 5, яка передбачає, що збройний напад на одного чи кількох союзників у Європі чи в Північній Америці вважається нападом на них усіх".