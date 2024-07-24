Повертають тіла без внутрішніх органів: родичі військовополонених припускають, що РФ використовує загиблих бійців ЗСУ для трансплантації
Росія під час обміну в Україну повертає тіла військовослужбовців ЗСУ без внутрішніх органів. Це може бути свідченням того, що їх використовують для трансплантації
Про це повідомили родини військовополонених під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром, пише "Укрінформ".
"На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону (при обміні тіл). Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Російської Федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин", - сказала дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.
Крім цього, жінка звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, яка дозволить стежити за станом здоров'я як українських, так і російських військовополонених.
- 14 червня Україні вдалося повернути 254 полеглих військових Сил оборони.
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