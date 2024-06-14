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Оновлено

Україна повернула тіла 254 полеглих оборонців

14 червня, 2024 п'ятниця
12:59
Війна з Росією

У п'ятницю, 14 червня, Україні вдалося повернути 254 полеглих військових Сил оборони

Зміст

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що за результатами репатріаційних заходів Україна повернула 254 полеглих оборонців, зокрема:

  • 221 захисник воював на Донецькому напрямку,
  • 25 - на Запорізькому напрямку,
  • 4 - на Луганському напрямку,
  • 4 - були передані з моргів на території РФ.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Росія отримала тіла 32 полеглих окупантів

За даними проєкту "Хочу знайти", Росія повернула тіла 32 полеглих військових, які воювали на території України. 

"Відбулася перша цього місяця репатріація тіл та останків між Україною та Росією. 32 тіла російських військовослужбовців, які загинули в Україні та були знайдені пошуковими групами ЗСУ, передано російській стороні", - йдеться у повідомленні.

Більшість тіл та останків російських окупантів було знайдено на Лиманському напрямку та в районі населеного пункту Первомайське Харківської області.

  • 31 травня у підсумку репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців.
Теги:
Україна
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Військові новини
ЗСУ загиблі
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