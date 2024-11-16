Повітряні сили за ніч збили 53 з 83 ворожих БПЛА
У ніч проти суботи, 16 листопада, російські окупанти завдали удару по Україні безпілотниками та ракетою. Оборонцям неба вдалося знищити 53 ворожих дрони
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що з 20:30 15 листопада до ранку наступного дня противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, а також атакував інші регіони України 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Росіяни запускали повітряні цілі із районів Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 53-х ворожих БПЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах України.
- Нагадаємо, внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Києві пошкоджено багатоповерхівку, а у Запоріжжі - об'єкт критичної інфраструктури.
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