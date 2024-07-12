Повітряні сили знищили 5 ракет Х-101 та 11 дронів

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти з літаків випустили 5 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101, а протягом ночі атакували 19 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська та Курської області.

Основним напрямком удару стало місто Старокостянтинів. У результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

"Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила. У разі виявлення підозрілих предметів просимо самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію", - додали у Повітряних силах.