Поява F-16 - це захист міст від КАБів і ракет тактичної авіації РФ, - Defense Express

Про це він повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

"Поява F-16 забезпечила б захист міст, які зараз потерпають від КАБів. Ми бачимо, що почастішали застосування окупантами ракет із тактичної авіації. Вони наносять цілеспрямовані удари по місцях скупчення цивільного населення. Останніми днями стало дуже багато трагедій через падіння уламків ворожих ракет на мирні об’єкти, зокрема житлові будинки", - зазначив він.

Нідерланди офіційно погодили передачу Україні 24 винищувачів F-16. Це визначна подія для нас, але рішення було прийнято давно, каже Рябих.

"Зараз цей лист, відповідно до формальних процедур, які існують в Нідерландах, направляється колективно від міністерств, які в цьому задіяні. Це в першу чергу міністерство оборони Нідерландів, міністерство торгівлі та міністерство закордонних справ. Є цікаве уточнення: у самому листі написано, що на прохання України напередодні першої поставки F-16 більше не буде жодної комунікації з громадськістю і палата буде проінформована конфіденційно. Всі формальні процедури готові, Нідерланди готові передати Україні 24 літаки та 7 двигунів до них. Юридичних перепон немає", - пояснив він.

Президент України Зеленський каже, що липень 2024 року може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба від агресора: "На тлі новин про постачання нам систем протиповітряної та протиракетної оборони це додає ще більше інтриги. Можливо, йдеться про захід в Україну саме F-16, які дійсно можуть суттєво підвищити наші здатності протистояти загрозам з повітря", - зауважив Рябих.