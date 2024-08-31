"Позитивне рішення буде найближчим часом": Піонтковський про обмеження США щодо застосування їхньої зброї по території РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Згадайте реакцію в перші дні, коли вони витягли десь з підвалу Герасимова і той пообіцяв Путіну, що ще до вечора вони відновлять державний кордон. Вже пройшло три тижні. В нього немає жодних інструментів так званого покарання України, окрім бомбардування енергетичної інфраструктури. І все. Це ж теж не буде продовжуватись довго. Закінчуються ракети, а Захід продовжує реалізовувати план забезпечення України ППО й авіацією. В російській армії немає резервів, які вона могла послати в Курську область. Саме тому Зеленський й Україна дещо змінила свою риторику. Замість плану миру - план перемоги. Зеленський їде до Вашингтона з планом перемоги", - розповів Піонтковський.

Політолог вважає, що найближчим часом всі обмеження з боку США щодо застосування їхньої зброї по території РФ для України будуть зняті.

"План перемоги дуже простий - зняти всього лиш два обмеження, останні, які залишились. Це удари по російській території на будь-яку відстань. Сьогодні саме цього офіційно вимагає ЄС. Велика Британія скаржиться на США. Британія, як ми знаємо, дозволила бити своїми ракетами Storm Shadow, так само як і Франція ракетами Scalp. Велика Британія все ж повинна озиратися на США. Скажемо прямо, США дійсно допомагають Україні з вибором цілей й з розвідданими, тому доводиться рахуватися з їхніми обмеженнями. Британія зараз діє неофіційно й намагається переконати США відмовитися від цих обмежень. За моїми відчуттями тут у Вашингтоні, це питання буде вирішене протягом кількох днів. Друге питання, яке вирішують - вперше не нами було сказано, а Зеленським й сенаторами - вперше проводять відбір західних пілотів для екіпажів не тільки F-16, а й інших західних літаків. Ось ці дві червоні лінії будуть відкинуті й у цьому відповідно й полягає план перемоги України", - зауважив політолог.