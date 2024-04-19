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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ППО має перебувати не на складах, а в містах, які зазнають ударів, - Зеленський відреагував на масовану атаку РФ

ППО має перебувати не на складах, а в містах, які зазнають ударів, - Зеленський відреагував на масовану атаку РФ

19 квітня, 2024 п'ятниця
08:55
Війна з Росією Наслідки атаки по Дніпру 19 квітня 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку по мирних містах. Водночас він вкотре закликав партнерів надати системи ППО

Про це він написав у Telegram.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя", - заявив президент.

Він наголосив, що Росія повинна відповідати за свій терор: "Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи".

Крім цього, Зеленський висловив співчуття рідним та близьким постраждалих внаслідок атак РФ.

  • У ніч на 19 квітня російські терористи атакували Україну "шахедами", також було оголошено ракетну небезпеку. Більше про обстріл читайте тут!
Теги:
Україна
Дніпро
Володимир Зеленський
ППО
допомога Україні
ракетний удар
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