ППО має перебувати не на складах, а в містах, які зазнають ударів, - Зеленський відреагував на масовану атаку РФ
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку по мирних містах. Водночас він вкотре закликав партнерів надати системи ППО
Про це він написав у Telegram.
"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя", - заявив президент.
Він наголосив, що Росія повинна відповідати за свій терор: "Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи".
Крім цього, Зеленський висловив співчуття рідним та близьким постраждалих внаслідок атак РФ.
- У ніч на 19 квітня російські терористи атакували Україну "шахедами", також було оголошено ракетну небезпеку. Більше про обстріл читайте тут!
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