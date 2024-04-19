ППО має перебувати не на складах, а в містах, які зазнають ударів, - Зеленський відреагував на масовану атаку РФ

Про це він написав у Telegram.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя", - заявив президент.

Він наголосив, що Росія повинна відповідати за свій терор: "Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи".

Крім цього, Зеленський висловив співчуття рідним та близьким постраждалих внаслідок атак РФ.