ППО різних типів, артилерійські боєприпаси й РЕБ: у Міноборони розповіли про пріоритетну зброю для України
Для України пріоритетною зброєю залишаються засоби протиповітряної оборони й ракети до них, а також артилерійські боєприпаси й засоби радіоелектронної боротьби
Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на YouTube-каналі Міноборони України.
За його словами, Україні потрібна ППО різних видів, зокрема для захисту міст, критичної інфраструктури, а також - військових на лінії фронту. Гаврилюк водночас акцентував, що пріоритет для ЗСУ - сучасні засоби ППО і ракети до них, що зможуть збивати російську балістику.
Також заступник глави Міноборони наголосив на важливості забезпечення ЗСУ артилерійськими боєприпасами.
"Перевага застосування артилерійських боєприпасів противника залишається у середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою", - пояснив він.
Гаврилюк додав, російські загарбники протягом дня скидають 100-120 бомб на позиції Збройних сил України. За місяць це становить понад 3-4 тис. КАБів. Боротися з такими ударами, за його словами, можна лише шляхом знищення літаків РФ, які скидають бомби.
- 24 травня в міністерстві оборони Німеччини заявили, що в Україну доставили ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
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