ППО різних типів, артилерійські боєприпаси й РЕБ: у Міноборони розповіли про пріоритетну зброю для України

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на YouTube-каналі Міноборони України.

За його словами, Україні потрібна ППО різних видів, зокрема для захисту міст, критичної інфраструктури, а також - військових на лінії фронту. Гаврилюк водночас акцентував, що пріоритет для ЗСУ - сучасні засоби ППО і ракети до них, що зможуть збивати російську балістику.

Також заступник глави Міноборони наголосив на важливості забезпечення ЗСУ артилерійськими боєприпасами.

"Перевага застосування артилерійських боєприпасів противника залишається у середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою", - пояснив він.

Гаврилюк додав, російські загарбники протягом дня скидають 100-120 бомб на позиції Збройних сил України. За місяць це становить понад 3-4 тис. КАБів. Боротися з такими ударами, за його словами, можна лише шляхом знищення літаків РФ, які скидають бомби.