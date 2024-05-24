В Україну доставили ще одну систему ППО IRIS-T з Німеччини
В міністерстві оборони Німеччини заявили, що у п’ятницю, 24 травня, в Україну доставили ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T
Про це німецьке міноборони повідомило у X (Twitter).
У дописі йдеться, що "Федеральний уряд доставив чергову установку IRIS-T до України, яка сьогодні прибула в Україну".
Поставку системи ППО прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Ми знову доставили в Україну комбіновану вогневу частину IRIS-T SLM та IRIS-T SLS – високосучасний, який добре зарекомендував себе, комплекс ППО середньої та малої дальності безпосередньо німецького виробництва. Протягом кількох місяців Росія посилює авіаудари по Україні, вбиваючи людей і руйнуючи важливу інфраструктуру. Разом із нещодавно поставленою системою Patriot ми зміцнюємо українську протиповітряну оборону в її захисті від жорстокої та незаконної агресивної війни Росії", - зазначив Пісторіус.
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IRIS-T SLM в Україні
Про те, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони, канцлер Олаф Шольц заявив 1 червня 2022 року. Згодом система ППО IRIS-T SLM потрапила до списку озброєння, що його ФРН зобов'язалася передати Україні.
Перший комплекс прибув в Україну 12 жовтня, а невдовзі після цього Шольц пообіцяв Україні ще три комплекси ППО, "кожен з яких здатен захистити велике місто". Під час першого бойового хрещення комплекс IRIS-T збив 100 відсотків цілей
Наразі в Україні діє дві системи IRIS-T SLM – друга прибула у квітні цього року, а Німеччина передала її в співпраці зі Швецією. Очікують ще на 6 комплексів. Два повинні прибути до кінця 2023 року, ще чотири – у 2024-му.
13 травня повідомлялось, що Україна отримає від Німеччини систему ППО IRIS-T вже у травні.
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