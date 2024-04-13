"Прагнуть зрівняти Донеччину з землею": росіяни скинули КАБ на 5-поверхівку в Очеретяному
Жителів Донеччини закликають негайно евакуюватися, адже РФ інтенсивно обстрілює цивільне населення. В Очеретяному росіяни скинули КАБ-500 на 5-поверхівку, у Нетайловому двоє загиблих, у Новоселидівці - 1, також є поранений у Красногорівці
Про це повідомляє Донецька ОДА.
"На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 — поцілили у 5-поверхівку. Достеменно відомо про 1 поранену. Ймовірно, під завалами перебувають люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію. Також на території громади постраждало Нетайлове — там ворог убив двох людей", - йдеться у повідомленні.
У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці.
"Ці страшні удари — черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосили в адміністрації області.
- У суботу, 13 квітня, Міністерство оборони України заявило, що на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої за Богданівку Донецької області. Зараз населений пункт перебуває під контролем Сил оборони.
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