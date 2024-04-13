"Прагнуть зрівняти Донеччину з землею": росіяни скинули КАБ на 5-поверхівку в Очеретяному

Про це повідомляє Донецька ОДА.

"На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 — поцілили у 5-поверхівку. Достеменно відомо про 1 поранену. Ймовірно, під завалами перебувають люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію. Також на території громади постраждало Нетайлове — там ворог убив двох людей", - йдеться у повідомленні.

У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці.

"Ці страшні удари — черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосили в адміністрації області.