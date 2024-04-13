Богданівка під контролем ЗСУ, за село тривають інтенсивні бої, - Міноборони
У суботу, 13 квітня, Міністерство оборони України заявило, що на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої за Богданівку Донецької області. Зараз населений пункт перебуває під контролем Сил оборони
Про це інформує пресцентр Міноборони.
Зазначається, що цієї ночі штурмові групи російських військ пробилися на північну околицю Богданівки. За населений пункт триває бій, окупанти не припиняють штурмів.
Міністерство оборони закликало суспільство орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.
Напередодні аналітики DeepState повідомили, що росіяни зайняли Богданівку та просунулися біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького
Фото: DeepState
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