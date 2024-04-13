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Богданівка під контролем ЗСУ, за село тривають інтенсивні бої, - Міноборони

13 квітня, 2024 субота
10:45
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

У суботу, 13 квітня, Міністерство оборони України заявило, що на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої за Богданівку Донецької області. Зараз населений пункт перебуває під контролем Сил оборони

Про це інформує пресцентр Міноборони.

Зазначається, що цієї ночі штурмові групи російських військ пробилися на північну околицю Богданівки. За населений пункт триває бій, окупанти не припиняють штурмів. 

Міністерство оборони закликало суспільство орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що росіяни зайняли Богданівку та просунулися біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького

Бої за Богданівку

Фото: DeepState

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 97 бойових зіткнень. ЗСУ відбили ворожі атаки на 6 напрямках та знищили 1030 окупантів.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ значно активізувала наступальні дії, тому були прийняті рішення для посилення найбільш проблемних ділянок оборони на Східному фронті.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
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