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"Практика з почуттям безкарності": ООН оприлюднила нові докази катувань цивільних українців росіянами

Ксенія Золотова
23 вересня, 2024 понедiлок
23:29
Війна з Росією катування в Херсоні

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні виявила нові докази катувань владою РФ українських цивільних та військовополонених на тимчасово окупованих територіях України та у Росії

Зміст

Про це йдеться у звіті на сайті ООН Україна. 

"Широке географічне охоплення та розповсюджені схеми застосування катувань демонструють, що катування здійснювалися як звичайна та прийнятна практика з почуттям безкарності", – заявила Комісія.

Подальше розслідування випадків катувань свідчить про те, що російська влада застосовувала катування в окупованих регіонах України. Нові докази підтверджують, що катування, вчинені російською владою, були широко поширені.

Додаткові спільні елементи у застосуванні катувань свідчать про систематичний характер цих дій. Одним з таких елементів є неодноразова практика насильницьких методів у місцях позбавлення волі в РФ, де утримуються ув'язнені українці. Така практика спостерігається в декількох великих пенітенціарних установах на ТОТ України. 

Ще один спільний елемент, що випливає з доказів, вказує на скоординоване залучення співробітників конкретних служб РФ до катувань у всіх місцях позбавлення волі, розслідуваних Комісією. 

Систематичне застосування сексуального насильства переважно щодо чоловіків також використовується як метод катувань, який спостерігається майже у всіх зазначених місцях позбавлення волі, наголошується у звіті.  

Крім того, Комісія бере до уваги свідчення колишніх ув'язнених про персонал в'язниць у РФ, які вказують на накази про жорстоке поводження. Докази також свідчать, що в деяких місцях позбавлення волі накази про жорстоке поводження видавалися вищими посадовими особами російської влади, які або схвалювали, або не вживали заходів для припинення такого поводження. 

Постраждалий (цивільна особа), якого катували десять днів поспіль, повідомив Комісії: "Найгірше те, що злочинці робили все мовчки й професійно. Я зрозумів, що вони роблять це з багатьма, і вони нас не вважають людьми". 

Комісія звітує, що ці порушення спричинили багатьом постраждалим серйозні або непоправні фізичні ушкодження та травми. Більшість з них підкреслювали глибокий психологічний вплив пережитого на них та їхні сім'ї. 

Деякі постраждалі повідомили про значні труднощі з реінтеграцією в суспільство та відновлення відносин з близькими. Вони наголосили на необхідності психологічної та соціальної підтримки як для себе, так і для своїх сімей.

Комісія також продовжує документувати атаки зі застосуванням зброї вибухової дії на цивільні об'єкти в населених районах, що призводить до руйнівних наслідків. Вона розслідувала атаки, від яких постраждали медичні установи, об'єкти культури, житлові будинки та супермаркети на підконтрольних Україні територіях.

Продовжуючи розслідування масштабних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України, частина яких спричинила перебої в подачі електроенергії та торкнулася мільйонів громадян, Комісія виявила нові докази впливу цих атак на здоров'я та добробут населення.

"Відключення електроенергії особливо вплинули на вразливі групи населення. Наприклад, літні люди та люди з інвалідністю натрапляють на труднощі з доступом до бомбосховищ під час надзвичайних ситуацій, обмеженим доступом до життєво важливих медичних пристроїв та підвищеною ізоляцією, що значно підвищує їхню вразливість", - прокоментували в ООН.

Перебої в електропостачанні також порушили онлайн-освіту, що особливо вплинуло на дітей-переселенців та дітей з інвалідністю, які частіше розраховують на дистанційне навчання. 

Комісія підтвердила важливість продовження розслідувань, виявлення винних та притягнення до відповідальності, а також надання всебічної підтримки постраждалим. Вона закликає всі сторони співпрацювати та координувати зусилля з цих важливих питань. 

  • 20 жовтня 2023 року незалежна міжнародна комісія ООН задокументувала воєнні злочини Росії в Україні: серед них катування, ґвалтування і вбивства цивільних. Звіт представили на Генеральній Асамблеї ООН.
Теги:
Україна
Росія
ООН
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Світ про Україну
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