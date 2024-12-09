Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав він.

Клименко заявив, що правоохоронці стежать за дотриманням правопорядку та прав громадян. Оскільки є "поодинокі випадки", які роблять внесок у "немобілізацію": "У деяких випадках вони мають рацію - є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки".

"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити й без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - заявив міністр.