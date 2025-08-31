"Працюємо щоб забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо", - Зеленський

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті, передусім на Донецькому напрямку – в районі Покровська та на інших важливих ділянках. Він наголосив, що українські сили захищають свої позиції та щодня знищують окупантів. Президент подякував кожному підрозділу за стійкість.

"Працюємо також і щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо. Будуть зустрічі, наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень", - додав глава держави.