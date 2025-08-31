Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Сили оборони запланували нові удари вглиб РФ: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Сили оборони запланували нові удари вглиб РФ: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
14:05
Війна з Росією Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

У неділю, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що Сили оборони готують нові удари по території Росії

Зміст

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, основні бої тривають на Покровському напрямку Донецької області, де російська армія зосередила найбільші сили. Там же, за його словами, ворог зазнає найбільших втрат.

"Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення "обмінного фонду" для України, щотижня є відповідні результати. Дякую", - зазначив Зеленський.

Президент також поінформував, що обговорив із Сирським ситуацію на Запорізькому напрямку, у прикордонних районах Сумщини та на Харківщині. За його словами, українські Сили оборони готують нові удари вглиб РФ.

"Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки", - підсумував Зеленський.

  • У Дніпропетровській області росіяни вперше дістали новим типом ударних дронів по населеному пункту Покровське, що за 100 км від Дніпра. Раніше ворог не застосовував подібні засоби ураження на такій відстані.
2025, неділя
31 серпня
14:16
Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив
14:07
OPINION
Гарантії як "стратегічна невизначеність"
13:26
Оновлено
Нічна атака РФ: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, Чорноморськ продовжує працювати від генераторів
13:00
атака дронами, шахед, герань
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
12:51
Ексклюзив
школа, вчителька
Соціальний статус вчителя в Україні впав до мінімуму, - ексміністерка освіти Гриневич
12:23
морська міна
Біля Одеси цивільне судно натрапило на вибухівку у морі
12:15
Ексклюзив
Вода
Щоб розв'язати проблему з водою в окупованому Донецьку росіянам потрібно зупиняти бойові дії, - Андрющенко
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС обговорює заморожені російські активи та способи впливу на РФ, поки та обстрілює українські міста. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
12:10
У підмосковній Балашисі палає хімзавод: чорний дим накрив місто, мешканці скаржаться на гар
12:08
Анонс
Андрій Парубій
Останнє велике інтервʼю Андрія Парубія: дивіться сьогодні на Еспресо
12:00
OPINION
Москва мусить горіти
11:32
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Ніжині "шахед" влучив по об’єкту критичної інфраструктури: місто залишилося без води та світла
11:17
електроенергія, шахеди
ISW: Росія, імовірно, готується посилити повітряні удари по українській енергосистемі
11:02
Окупанти, кримінал, росіяни
Російський військовий розстріляв мирного жителя в селищі біля Покровська
10:02
OPINION
Удари по "Дружбі": кому буде гірше?
10:00
окупанти, орки
Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових
09:33
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
09:15
Андрій Парубій
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
09:06
сили ППО
Вночі Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників
08:32
Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні
08:11
Минулої доби на фронті відбулось 182 бої: найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках
08:05
OPINION
Росіяни ненавиділи Парубія як "ікону Майдану"
07:47
Херсонщина отримала генератори від американських партнерів на майже на $1 млн
07:37
знищені окупанти
На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих
07:23
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 2 танки, 27 артсистем та 810 військових
07:17
Литва встановила "зуби дракона" на пунктах перетину кордону з Білоруссю та Росією
06:23
Аналітика
Ціни на пальне, АЗС
Україна купувала в Словаччини та Угорщини пальне з російської нафти. Чи вплине його відсутність на ціни
05:58
У камері зі збитого російського дрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
2025, субота
30 серпня
23:47
Молдова ЕС
До виборів у Молдові допущено блок уніоністів, що просуває об'єднання з Румунією
23:06
школа в окупації
В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше
22:35
Дональд Трамп
Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios
22:26
Ексклюзив
Віталій Портников
Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні
22:22
Яблука
Імпорт яблук зріс у 8 разів, імпорт свинини - у понад 4 рази, - "Дзеркало тижня"
21:56
На Одещині Lexus з'їхав в кювет і перекинувся: ЗМІ пишуть, що за кермом був мер Рені Плєхов, а загибла - його мати
21:26
Оновлено
ФК "Карпати"
"Епіцентр" програв "Колосу", "Оболонь" поступилася "Кривбасу", а "Рух" був слабшим за "Металіст 1925": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
21:01
нафта роснефть
Прибуток "Роснафти" за перше півріччя 2025 року впав на 68%
20:35
ХарківПрайд-2025
Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік
20:27
Володимир Ар'єв
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
20:05
Дональд Трамп
Трамп: ми продаємо озброєння не Україні, а НАТО
20:00
OPINION
Москва хотіла вбити Парубія не один раз
