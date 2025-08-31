Сили оборони запланували нові удари вглиб РФ: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, основні бої тривають на Покровському напрямку Донецької області, де російська армія зосередила найбільші сили. Там же, за його словами, ворог зазнає найбільших втрат.

"Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення "обмінного фонду" для України, щотижня є відповідні результати. Дякую", - зазначив Зеленський.

Президент також поінформував, що обговорив із Сирським ситуацію на Запорізькому напрямку, у прикордонних районах Сумщини та на Харківщині. За його словами, українські Сили оборони готують нові удари вглиб РФ.

"Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки", - підсумував Зеленський.