Право на далекобійні удари та допомога зі збиття ракет і дронів РФ: Кислиця закликав членів Радбезу ухвалити два рішення

Про це інформує Укрінформ.

“Ми закликаємо вас і всіх партнерів розглянути ухвалення двох конкретних рішень, аби допомогти нам раніше зупинити російський терор", - сказав Кислиця.

Йдеться про визнання права України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії та залучення ППО партнерів для збиття російських ракет та дронів, які перебувають поруч із їх повітряним простором.

Кислиця зауважив, що жодне з цих рішень не призведе до ескалації.

"Навпаки, вони стримуватимуть Росію, зменшать терор й кількість жертв", - додав він.