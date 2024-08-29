Право на далекобійні удари та допомога зі збиття ракет і дронів РФ: Кислиця закликав членів Радбезу ухвалити два рішення
Постпред України в ООН Сергій Кислиця закликав членів Радбезу розглянути ухвалення рішення про дозвіл для України завдавати далекобійних ударів вглиб РФ по легітимних цілях
Про це інформує Укрінформ.
“Ми закликаємо вас і всіх партнерів розглянути ухвалення двох конкретних рішень, аби допомогти нам раніше зупинити російський терор", - сказав Кислиця.
Йдеться про визнання права України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії та залучення ППО партнерів для збиття російських ракет та дронів, які перебувають поруч із їх повітряним простором.
Кислиця зауважив, що жодне з цих рішень не призведе до ескалації.
"Навпаки, вони стримуватимуть Росію, зменшать терор й кількість жертв", - додав він.
- Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський дав доручення дипломатам у рамках ради "Україна-НАТО" пропрацювати можливість створення коаліція країн-сусідів, які збиватимуть ракети РФ над Україною.
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