Коаліція країн-сусідів, які збиватимуть ракети РФ над Україною: Зеленський дав завдання дипломатам

Про це він заявив у День Повітряних сил, передає Interfax-Україна.

"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських, – ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу", - заявив Зеленський.

Водночас він вважає, що рішення щодо такої коаліції може бути важким для партнерів, "оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації".

"Але ми боремося з цим і працюватимемо. У нас, на мою думку, є непоганий варіант нашої ради "Україна-НАТО". Я дав відповідне завдання нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб була така зустріч, щоб було напрацьовано і дату, коли ми зможемо обговорити саме це питання. Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною, – ред.)", - сказав президент.

Він зауважив, що Україні бракує такої коаліції, "бо це дуже велика відповідальність для однієї країни-сусідки – взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети".