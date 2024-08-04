Коаліція країн-сусідів, які збиватимуть ракети РФ над Україною: Зеленський дав завдання дипломатам
Президент України Володимир Зеленський дав доручення дипломатам у рамках ради "Україна-НАТО" пропрацювати можливість створення коаліція країн-сусідів, які збиватимуть ракети РФ над Україною
Про це він заявив у День Повітряних сил, передає Interfax-Україна.
"Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти (російських, – ред.) ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед країн Альянсу", - заявив Зеленський.
Водночас він вважає, що рішення щодо такої коаліції може бути важким для партнерів, "оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації".
"Але ми боремося з цим і працюватимемо. У нас, на мою думку, є непоганий варіант нашої ради "Україна-НАТО". Я дав відповідне завдання нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб була така зустріч, щоб було напрацьовано і дату, коли ми зможемо обговорити саме це питання. Я хочу спробувати цей інструмент, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеликої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ракети ворога (над Україною, – ред.)", - сказав президент.
Він зауважив, що Україні бракує такої коаліції, "бо це дуже велика відповідальність для однієї країни-сусідки – взяти на себе відповідальність та допомагати нам збивати ракети".
- 13 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає ідею Києва збивати російські ракети, що прямують у бік території Польщі, поки вони ще перебувають в повітряному просторі України.
- 19 липня повідомлялось, що після саміту Європейської політичної спільноти у Британії канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик президента України Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією.
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