Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері Еспресо.

"22 вересня вступив в дію закон, який врегулював питання якраз навчання, отримання освіти молодими захисниками та захисницями 18-25. Кого це стосується? Цей закон стосується саме тих, хто служить на контракті, та тих, хто мобілізований під час мобілізації за призовом служить. Тобто ці дві категорії. Це не розповсюджується на тих, хто є вже курсантами військових закладів освіти і ті, які проходять базову військову службу. Ви знаєте, що вона замінила строкову військову службу і обов'язково всі 18-25 потрібно пройти. В мирний час це п'ять місяців, зараз це вже три місяці, але пройти потрібно, щоб навчитися деяким навичкам для того, щоб захищати потім країну. Це не розповсюджується на непридатних і на тих, хто вже таку військову службу пройшов, або не тільки в нашій країні, а в іншій. Так повертаємось до освіти. Чому це зараз вот важливо знати? Що не тільки можуть продовжувати ту освіту, набуття освіти, ті, які вже є зараз студентами, вони можуть це продовжувати і вступити до вищих навчальних закладів, фахової передвищої освіти для того, щоб отримати освіту. І що важливо, тепер це можливо в цивільних закладах, раніше можна було тільки у військових вступити і отримувати там відповідно освіту", - розповіла вона.

Також Людмила Денісова пояснила, як військовим, котрі здобувають вищу освіту, поєднати навчання зі службою, які надаються відпустки.

"Згідно зі статтею 15 закону про відпустки надається відповідні відпустки. Термін залежить від курсу навчання і акредитації учбового закладу. Для того, щоб пройти якісь лабораторні роботи, пройти екзамени здати перший і другий курс навчання незалежно від акредитації це 30 днів надається відпустка. Якщо вже третій і наступний, то надається відпустка 40 днів теж незалежно від акредитації. Для того, щоб скласти державні іспити, всі випробування надається 30 днів. Але ж ми всі знаємо, що треба написати, захистити дипломну роботу. Вот тут вже важливо. Термін відрізняється від акредитації учбового закладу. Перша, друга акредитація - це надається два місяця. А якщо третя, четверта, то це чотири місяця на здобування цього диплому. Тобто і написання, і захистити. Треба знати тому військовому, який має намір, або зараз навчається, що оплата відбувається його робочого часу за військовою службою тільки в тому разі, коли навчання успішне. І тому статус студента і місце навчання зберігається за військовослужбовцями, на яких розповсюджують цей закон, на весь період їх служби.

І навіть якщо вони не завершили, завершився вже контракт і 25 років вже відбулося на момент завершення контракту, все рівно ці гарантії зберігаються до кінця, до завершення набуття цієї освіти. І військовий, який вже старше за 25 років, якщо вони офіцери і проходить службу за контрактом, то вони теж можуть отримати освіту продовжену. Наприклад, тільки в тому випадку, коли вони вже відслужили за контрактом той термін, який потрібен був для отримання попередньої освіти. Наприклад, військовослужбовець, офіцер, він вже відслужив за контрактом чотири роки за бакалаврат. Тепер йому потрібно отримати магістра. Він вже може поступати і отримувати магістра.

Що мене хвилює правозахисницю? Як реалізувати ці права? В законі чітко написано, в положеннях, що Кабінету Міністрів України внести зміни в свої нормативні документи, які стосуються цих норм закону, які я вам перелічила зараз, які служать 22 вересня, але там не написано, на жаль, я не знаю чому, може забули, може внизу, може по-іншому зроблять, що потрібно внести зміни в укази президента, які регулюють це питання. А у нас положення про проходження військової служби, де виписані всі моменти, повністю всі моменти проходження військової служби на контрактні, вони затверджені указом президент. Тому я бачу, що можуть бути тут якісь заперечення в реалізації цих прав. Але я думаю, що, якщо в нас будуть такі питання і студенти не зможуть з числа цих 18-25 реалізувати своє право згідно закону. То ми звернемось, як Український центр захисту прав людини до і голови Верховної Ради, і до президента, щоб все ж таки внесли відповідні зміни і положення відповідали про проходження служби саме цьому закону", - розповіла правозахисниця.