Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу
Ексклюзив

Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу

Марина Клюєва
25 вересня, 2025 четвер
09:50
Війна з Росією студент, студенти, бакалавр

22 вересня набув чинності закон, який регулює питання здобуття освіти молодими захисниками та захисницями віком 18-25 років

Зміст

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері Еспресо. 

"22 вересня вступив в дію закон, який врегулював питання якраз навчання, отримання освіти молодими захисниками та захисницями 18-25. Кого це стосується? Цей закон стосується саме тих, хто служить на контракті, та тих, хто мобілізований під час мобілізації за призовом служить. Тобто ці дві категорії. Це не розповсюджується на тих, хто є вже курсантами військових закладів освіти і ті, які проходять базову військову службу. Ви знаєте, що вона замінила строкову військову службу і обов'язково всі 18-25 потрібно пройти. В мирний час це п'ять місяців, зараз це вже три місяці, але пройти потрібно, щоб навчитися деяким навичкам для того, щоб захищати потім країну. Це не розповсюджується на непридатних і на тих, хто вже таку військову службу пройшов, або не тільки в нашій країні, а в іншій. Так повертаємось до освіти. Чому це зараз вот важливо знати? Що не тільки можуть продовжувати ту освіту, набуття освіти, ті, які вже є зараз студентами, вони можуть це продовжувати і вступити до вищих навчальних закладів, фахової передвищої освіти для того, щоб отримати освіту. І що важливо, тепер це можливо в цивільних закладах, раніше можна було тільки у військових вступити і отримувати там відповідно освіту", - розповіла вона. 

Також Людмила Денісова пояснила, як військовим, котрі здобувають вищу освіту, поєднати навчання зі службою, які надаються відпустки. 

"Згідно зі статтею 15 закону про відпустки надається відповідні відпустки. Термін залежить від курсу навчання і акредитації учбового закладу. Для того, щоб пройти якісь лабораторні роботи, пройти екзамени здати перший і другий курс навчання незалежно від акредитації це 30 днів надається відпустка. Якщо вже третій і наступний, то надається відпустка 40 днів теж незалежно від акредитації. Для того, щоб скласти державні іспити, всі випробування надається 30 днів. Але ж ми всі знаємо, що треба написати, захистити дипломну роботу. Вот тут вже важливо. Термін відрізняється від акредитації учбового закладу. Перша, друга акредитація - це надається два місяця. А якщо третя, четверта, то це чотири місяця на здобування цього диплому. Тобто і написання, і захистити. Треба знати тому військовому, який має намір, або зараз навчається, що оплата відбувається його робочого часу за військовою службою тільки в тому разі, коли навчання успішне. І тому статус студента і місце навчання зберігається за військовослужбовцями, на яких розповсюджують цей закон, на весь період їх служби.

І навіть якщо вони не завершили, завершився вже контракт і 25 років вже відбулося на момент завершення контракту, все рівно ці гарантії зберігаються до кінця, до завершення набуття цієї освіти. І військовий, який вже старше за 25 років, якщо вони офіцери і проходить службу за контрактом, то вони теж можуть отримати освіту продовжену. Наприклад, тільки в тому випадку, коли вони вже відслужили за контрактом той термін, який потрібен був для отримання попередньої освіти. Наприклад, військовослужбовець, офіцер, він вже відслужив за контрактом чотири роки за бакалаврат. Тепер йому потрібно отримати магістра. Він вже може поступати і отримувати магістра. 

Що мене хвилює правозахисницю? Як реалізувати ці права? В законі чітко написано, в положеннях, що Кабінету Міністрів України внести зміни в свої нормативні документи, які стосуються цих норм закону, які я вам перелічила зараз, які служать 22 вересня, але там не написано, на жаль, я не знаю чому, може забули, може внизу, може по-іншому зроблять, що потрібно внести зміни в укази президента, які регулюють це питання. А у нас положення про проходження військової служби, де виписані всі моменти, повністю всі моменти проходження військової служби на контрактні, вони затверджені указом президент. Тому я бачу, що можуть бути тут якісь заперечення в реалізації цих прав. Але я думаю, що, якщо в нас будуть такі питання і студенти не зможуть з числа цих 18-25 реалізувати своє право згідно закону. То ми звернемось, як Український центр захисту прав людини до і голови Верховної Ради, і до президента, щоб все ж таки внесли відповідні зміни і положення відповідали про проходження служби саме цьому закону", - розповіла правозахисниця.

  • 15 вересня повідомлялось, що захисники України мають можливість здобути вищу освіту за спеціальностями цифрової трансформації без складання НМТ. Держава допоможе та надасть ваучер на навчання до 30 тис. грн.
Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Наука
Україна
освіта
військові
Людмила Денісова
ЗСУ
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Тарасова
24 вересня, 2025 середа
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
Україна Польща
Автор Адріана Муллаянова
23 вересня, 2025 вiвторок
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
вибух, ракетна атака
Автор Марія Науменко
24 вересня, 2025 середа
РФ вдарила двома "Іскандерами" по навчальному центру Сухопутних військ
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 48.38
    Продаж 49.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
25 вересня
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
10:39
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:38
СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
10:09
Владіслав Бленуцe
"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
10:01
Дональд Трамп
"Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування
10:00
OPINION
Що мали б зробити в Україні після допису Трампа
09:15
Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
08:41
сили ППО
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
08:16
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині – є загиблий, на Вінниччині – влучання в обʼєкти енергетики
08:02
OPINION
Заява Трампа: Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час
07:53
Ексклюзив
Сумихімпром
В Україні зупинені обидва підприємства з переробки титану, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
07:52
Су-34
Здійснював атаки по Запоріжжю: українські військові збили російський літак Су-34
07:28
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 940 військових, 38 артсистем і 2 бронемашини
07:05
Ford, форд
Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів у США через дефект рульової колонки
06:43
На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся п’ятий Саміт Міжнародної Кримської платформи: основні заяви
05:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Аеропорт данського Ольборга закривали через дрони у повітряному просторі
05:25
Зеленський зустрівся із Рютте: говорили про розширення ініціативи PURL
00:32
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
00:23
Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин
00:02
Кріс Райт
США готові замістити постачання російського газу та нафти до Європи, - міністр енергетики Райт
2025, середа
24 вересня
22:38
віце-президент США Джей Ді Венс
"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс
22:27
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
В ОП хочуть швидко провести президентські вибори, якщо буде припинення вогню, - політолог Рейтерович
22:02
Марко Рубіо
Рубіо провів зустріч із Лавровим у Нью-Йорку: що відомо
21:34
танкер нафта
Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg
21:25
Ексклюзив
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
"Не виключаю, що його просто перемкнуло": дипломат Шамшур про заяву Трампа, що Україна поверне свої території
20:58
Журналістка Вікторія Рощина загинула у СІЗО міста Кізел Пермського краю РФ, - розслідування
20:25
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:20
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
На позицію Трампа дуже легко повпливати, - експерт-міжнародник
20:13
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль провів розмову з Домбровскісом: обговорили ініціативу SAFE та конфіскацію заморожених активів РФ
20:00
OPINION
"Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?
19:36
Ексклюзив
Літієва руда
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
19:33
Пісня "Врубай" принесла Парфенюку майже 100 тис. євро та 136 млн прослуховувань, - Forbes
19:32
Рафаель Маріано Гроссі
Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН і прагне підтримки Трампа, - Bloomberg
19:20
Аналітика
Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо
19:15
Болгарія
Болгарія відмовиться від транзиту російського газу у 2026 році, - прем’єр Желязков
18:40
Інтерв’ю
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Я хочу, щоб наші діти не отримали її у спадок": медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська про війну і захист України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV