Президент Аргентини Мілей планує відвідати Україну
Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує відвідати Україну в червні, щоб підтвердити свою підтримку президента України Володимира Зеленського. Він буде першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну під час повномасштабного наступу РФ
Про це Мілей повідомив, опублікувавши матеріал видання Infobae.
"Міллей планує продемонструвати підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв'язаної Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Також перед прибуттям в Україну Мілей приїде до столиці Іспанії Мадрида, де отримає премію Хуана де Маріани за 2024 рік. Церемонія запланована на 21 червня.
Він також може відвідати Францію та Німеччину, щоб зустрітися з лідерами цих країн.
- 1 березня повідомлялось, що президент Аргентини Хав'єр Мілей передав у розпорядження українських військових два гелікоптери російського виробництва.
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