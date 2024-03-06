Президент Аргентини Мілей планує відвідати Україну

Про це Мілей повідомив, опублікувавши матеріал видання Infobae.

"Міллей планує продемонструвати підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв'язаної Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також перед прибуттям в Україну Мілей приїде до столиці Іспанії Мадрида, де отримає премію Хуана де Маріани за 2024 рік. Церемонія запланована на 21 червня.

Він також може відвідати Францію та Німеччину, щоб зустрітися з лідерами цих країн.