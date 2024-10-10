Прикордонники повністю контролюють кордон з Білоруссю, - речник ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що так зване керівництво Білорусі намагається постійно інформаційно нагнітати ситуацію, привертаючи увагу до кордону
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Прикордонники та інші складові Сил оборони нашої країни повністю контролюють протяжність кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини. Нагадаю, що це понад тисячу кілометрів. Цей напрямок залишається для нас загрозливим. Маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, допоки Білорусь не припинить бути у сфері впливу країни-терористки Росії", - наголосив Демченко.
За словами речника Державної прикордонної служби України, наразі поряд з нашим кордоном не фіксуємо ані переміщення техніки, ані особового складу з боку Білорусі.
"Але так зване керівництво Білорусі намагається постійно інформаційно нагнітати ситуацію, привертаючи увагу до цього напрямку, щоб Україна була в тонусі, очікуючи, що звідти може щось відбуватися", - зауважив Демченко.
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