Прикордонники повністю контролюють кордон з Білоруссю, - речник ДПСУ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Прикордонники та інші складові Сил оборони нашої країни повністю контролюють протяжність кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівщини. Нагадаю, що це понад тисячу кілометрів. Цей напрямок залишається для нас загрозливим. Маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, допоки Білорусь не припинить бути у сфері впливу країни-терористки Росії", - наголосив Демченко.

За словами речника Державної прикордонної служби України, наразі поряд з нашим кордоном не фіксуємо ані переміщення техніки, ані особового складу з боку Білорусі.

"Але так зване керівництво Білорусі намагається постійно інформаційно нагнітати ситуацію, привертаючи увагу до цього напрямку, щоб Україна була в тонусі, очікуючи, що звідти може щось відбуватися", - зауважив Демченко.

8 жовтня з території Білорусі до України залетів невідомий обʼєкт. Ймовірно, що це був розвідувальний безпілотник.

10 жовтня до Білорусі прилетів другий російський винищувач МіГ-31К.







