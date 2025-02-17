Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану, - Веніславський

Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану, - Веніславський

Катерина Єсікова
17 лютого, 2025 понедiлок
21:37
Війна з Росією Федір Веніславський

Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив, що в разі, якщо РФ та Україна домовляться про припинення вогню, це не означатиме скасування воєнного стану

Зміст

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт тимчасового припинення, точно не усуває ті загрози, які послугували у введенні правового режиму воєнного стану", - заявив нардеп.

На думку Веніславського, "з огляду на психічний стан" російського диктатора Володимира Путіна, українці можуть очікувати будь-якого розвитку подій.

Він вважає, що строки можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин, зокрема відведення російських військ, гарантій безпеки та результатів міжнародних перемовин.

"Проте строки я зараз прогнозувати не можу в принципі. Це залежить від цілої низки обставин: від перемовин, від того, на яких умовах зійдуться сторони. Я маю на увазі Україну і РФ за участі Європи та Сполучених Штатів Америки, адже без цього, як сьогодні заявив президент, жодні домовленості українська влада не визнає", – говорить Веніславський.

  • Верховна Рада в середу, 15 січня, проголосувала за продовження воєнного стану в Україні, а також за продовження загальної мобілізації.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Воєнний стан
Військові новини
переговори з РФ
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 43.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
17 лютого
23:02
Конор Макдевід (на передньому плані), Канада - Фінляндія
Збірна Канади з хокею здолала Фінляндію та вийшла на США у фіналі "Турніру чотирьох націй"
22:51
Оновлено
Shahed-136
Армія РФ атакує Україну ударними БПЛА: у Києві через падіння уламків палають автівки біля житлового будинку
22:36
Delta Airlines
В аеропорту Торонто під час посадки перевернувся літак, є постраждалі
22:20
Оновлено
З початку доби на фронті сталося 122 бої: Сили оборони знешкодили понад 450 окупантів на Покровському напрямку
22:16
Ексклюзив
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Правозахисниця Денісова пояснила, як людям з інвалідністю отримати висновок ВЛК
22:15
переговори України з Росією
В Офісі президента закликали ЄС якнайшвидше висунути свого представника для мирних переговорів з США і РФ
22:07
Ексклюзив
Армія, Велика Британія
Гарантії безпеки ніяк не пов'язані з миротворчим контингентом у зоні зіткнення, - військовий експерт Самусь
21:48
Зеленський разом з першою леді прибув до Туреччини
Зеленський з першою леді прибув до Туреччини та назвав ключові завдання візиту
21:32
Оновлено
Емманюель Макрон і Олаф Шольц
Екстрений саміт європейських лідерів у Парижі: що сказали Шольц, Туск і Стармер про мирну угоду для України
21:24
Оновлено
Сергій Лавров
Російська делегація на чолі з Лавровим прилетіла до Ер-Ріяду на перемовини з США
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На фоні останніх заяв США ворог активізував атакувальні дії. Колонка Сергія Згурця
20:52
Кіт Келлог
Келлог 19 лютого прибуде до Києва з триденним візитом
20:46
Ексклюзив
США і РФ
"Один з етапів налагодження відносин між Вашингтоном і Москвою": міжнародник Желіховський про зустріч між США та РФ у Саудівській Аравії
20:23
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що не визнаватиме перемовини США й РФ у Саудівській Аравії: держдеп США та Келлог відреагували
20:09
Ексклюзив
ЗАЕС
Щоб відновити роботу ЗАЕС після повернення під контроль України, знадобиться не менше ніж 2 роки, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
20:03
Два Івани, або Мова в політиці
20:00
Оновлено
Джин Шагін (демократка), Том Тілліс (республіканець), Майкл Беннет (демократ)
У Верховній Раді відбулася зустріч з двопартійною делегацією сенату США
19:53
військовий облік
Європа може потенційно відправити до 30 тис. солдатів в Україну, - WP
19:52
Гривня, 1000 гривень, гроші
"Зимова єПідтримка" найчастіше йде на комуналку: в Мінекономіки назвали інші популярні категорії витрат
19:46
Південний міст
"Потреби закриття вже немає": у КМВА анонсували можливе відновлення руху Південним мостом
19:40
Оновлено
У Києві школярі показали сценку з нібито побиттям військового ТЦК: поліція й управління освіти почали перевірку
19:17
Оновлено
опалення
"Інакше довелося б евакуювати велику кількість людей": у мерії Миколаєва повідомили про часткове відновлення теплопостачання після атаки РФ
19:08
Оновлено
У польському місті Бидгощ відкрили перший центр НАТО - Україна, у ньому працюватимуть 20 українців
18:57
україна німеччина
ЗРК Gepard, боєприпаси для танків Leopard, артилерія і БПЛА: Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги
18:50
Непокаране зло повертається
Окупанти вивезли з ТОТ материкової частини України 4,8 тис. дітей у школи й дитсадки Криму
18:48
Оновлено
швидка
РФ двічі атакувала Костянтинівку FPV-дронами: серед поранених – рятувальники
18:43
Ексклюзив
ЄС США
Келлог зустрінеться з фон дер Ляєн і президентом Євроради Коштою 18 лютого, - журналістка Висоцька
18:41
Оновлено
РФ протягом дня атакувала Нікопольщину артилерією та БПЛА: поранено 6 людей
18:32
Оновлено
Єврокомісія
Колегія Єврокомісії відвідає Україну в треті роковини початку повномасштабної війни
18:17
Ексклюзив
путін трамп
На першому геополітичному "побаченні" США і РФ одразу буде складно досягти порозуміння, - політолог Магда
18:13
Кір Стармер
Прем'єр Британії Стармер зустрінеться з Трампом у Вашингтоні наступного тижня
18:13
Ексклюзив
Дональд Трамп
Деякі ініціативи, які пропонуватиме Кремль в обмін на капітуляцію України, можуть зацікавити Трампа, – професор Айзенберг
18:01
OPINION
блог Тімоті Снайдер
Умиротворення в Мюнхені: світові війни, минулі й можливі
17:58
електроенергія
Укренерго 18 лютого застосує обмеження для промисловості та бізнесу
17:47
Ексклюзив
ЗСУ, Харківщина
Чи можуть європейські країни купувати в США зброю для України: пояснення від Defense Express
17:38
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкам
Очільник МЗС Нідерландів вважає, що в Україні мають бути "сили стримування", а не миротворча місія
17:24
Виробники зброї можуть розраховувати на аванси від АОЗ терміном до 24 місяців, - Міноборони
17:22
Німеччина солдат армія
У Німеччині заявили, що "не ухилятимуться" від відправки своїх солдатів в Україну після війни
17:21
"Називаємо цей крок божевільним, щоб не назвати ворожим": група "Першого грудня" закликала Зеленського переглянути рішення про персональні санкції
17:17
Денис Пушилін
Ватажку "ДНР" Пушиліну заочно повідомили про підозру в держзраді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV