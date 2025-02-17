Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану, - Веніславський

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт тимчасового припинення, точно не усуває ті загрози, які послугували у введенні правового режиму воєнного стану", - заявив нардеп.

На думку Веніславського, "з огляду на психічний стан" російського диктатора Володимира Путіна, українці можуть очікувати будь-якого розвитку подій.

Він вважає, що строки можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин, зокрема відведення російських військ, гарантій безпеки та результатів міжнародних перемовин.

"Проте строки я зараз прогнозувати не можу в принципі. Це залежить від цілої низки обставин: від перемовин, від того, на яких умовах зійдуться сторони. Я маю на увазі Україну і РФ за участі Європи та Сполучених Штатів Америки, адже без цього, як сьогодні заявив президент, жодні домовленості українська влада не визнає", – говорить Веніславський.