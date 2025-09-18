Приріст результативності 71%: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про перші 100 днів на посаді

Про це він повідомив у telegram-каналі.

Роберт "Мадяр" Бровді поінформував, що 11 червня 2025 року 5 підрозділів Лінії дронів та 7 підрозділів СБС обʼєднано у новоствореному угрупованні Сил безпілотних систем.Також з липня цього року запроваджено єдину уніфіковану систему звітності та електронний журнал бойових дій.

Для прозорості усіх результатів, окрім стратегічної інфраструктури, було запущено онлайн-табло результатів СБС "ПІДРАХУЙКА" у розрізі усіх підрозділів СБС доба поточна/ доба минула /місяць/ попередні періоди.

Зазначається, що УСБС складає 2,2% від загальної чисельності Сил оборони, і реалізує 12 рівнів впливу на фронті — на тактичному, оперативному й стратегічному рівнях.

Бровді підкреслив, що 6 підрозділів УСБС у ТОП-13 серед 500 підрозділів БПС, ще 7 - у ТОП-20.

Результати за 100 днів

За цей період налічується 76859 одиниць знищених/уражених унікальних ворожих цілей, що на 804,7% більше ніж за попередні 100 діб.

Також було ліквідовано 10746 російських загарбників та поранено 7755, приріст відносно результату СБС за попередні 100 діб - 423,5% .

За цей період зафіксовано 402832 бойових вильотів, з них 197710- ударні, 205122- розвідувальні місії.

Окрім цього за 100 днів існування угруповання СБС приріст екіпажів, які виконують бойові завдання склав 49%.

Верифікована частка знищених/уражених цілей СБС серед усіх підрозділів Сил оборони:

35,4% серпень 2025 (21266 шт з 60032);

36,3% липень 2025 (23433 шт з 64624);

31,6% червень 2025 (19653 шт з 62247).

Результативність УСБС зросла на 71% порівняно з травнем. Це дало змогу завдяки об'єднанню зусиль (Лінії дронів та СБС) збільшити частку угруповання в загальному верифікованому результаті Сил оборони України - з 21,22% до 36,3%.

Результати забезпечення

Єдиний склад критичних компонентів для 12 підрозділів УСБС забезпечив понад 1 039 870 одиниць майна - без урахування дронів та без залучення державного фінансування.

Серед них: 335 квадроциклів, 200+ пікапів, 460 одиниць вантажного та логістичного транспорту, 180 одиниць мототехніки, 900 систем мобільного РЕБ, а також індивідуальні засоби РЕР, верстати, радіообладнання, Starlink, пульти, щогли, кабелі, акумулятори, радіомодулі та інше необхідне для виконання бойових завдань.

"Розгорнуто постачання боєприпасів власного виробництва Цукрарні СБС для дронів (51 номенклатура у кількості понад 50000 одиниць. Буде нарощено до 120000 одиниць на місяць для задоволення 100% потреби угруповання СБС", - йдеться у повідомленні.

Що не зроблено

"Поки не запущена за 100 діб рекрутингова компанія. Нас стане 5% від загальної кількості війська СОУ. Тоді ми закриємо 100% смуги фронту на усіх трьох рівнях глибин: оперативному, тактичному та стратегічному. І перетнемо відмітку 50% загального обʼєму знищених/уражених ворожих цілей. Інакше я складу повноваження і повернуся у рідну бригаду хоч і оператором лазні", - поінформував Бровді.

Також, за словами командувача, не зроблено і поки не планується опіка усіма безпілотниками війська СОУ. Він підкреслив, що СБС не здійснює централізованих закупівель і не розподіляє ресурси. Натомість він наголосив на важливості переходу підрозділів на уніфіковану систему звітності, що дозволить професійно формувати реальні потреби, а не працювати за принципом "пальцем у небо".