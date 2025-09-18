Приріст результативності 71%: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про перші 100 днів на посаді
У четвер, 18 вересня, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про перші 100 днів на посаді та розповів про результати
Про це він повідомив у telegram-каналі.
Роберт "Мадяр" Бровді поінформував, що 11 червня 2025 року 5 підрозділів Лінії дронів та 7 підрозділів СБС обʼєднано у новоствореному угрупованні Сил безпілотних систем.Також з липня цього року запроваджено єдину уніфіковану систему звітності та електронний журнал бойових дій.
Для прозорості усіх результатів, окрім стратегічної інфраструктури, було запущено онлайн-табло результатів СБС "ПІДРАХУЙКА" у розрізі усіх підрозділів СБС доба поточна/ доба минула /місяць/ попередні періоди.
Зазначається, що УСБС складає 2,2% від загальної чисельності Сил оборони, і реалізує 12 рівнів впливу на фронті — на тактичному, оперативному й стратегічному рівнях.
Бровді підкреслив, що 6 підрозділів УСБС у ТОП-13 серед 500 підрозділів БПС, ще 7 - у ТОП-20.
Результати за 100 днів
За цей період налічується 76859 одиниць знищених/уражених унікальних ворожих цілей, що на 804,7% більше ніж за попередні 100 діб.
Також було ліквідовано 10746 російських загарбників та поранено 7755, приріст відносно результату СБС за попередні 100 діб - 423,5% .
За цей період зафіксовано 402832 бойових вильотів, з них 197710- ударні, 205122- розвідувальні місії.
Окрім цього за 100 днів існування угруповання СБС приріст екіпажів, які виконують бойові завдання склав 49%.
Верифікована частка знищених/уражених цілей СБС серед усіх підрозділів Сил оборони:
- 35,4% серпень 2025 (21266 шт з 60032);
- 36,3% липень 2025 (23433 шт з 64624);
- 31,6% червень 2025 (19653 шт з 62247).
Результативність УСБС зросла на 71% порівняно з травнем. Це дало змогу завдяки об'єднанню зусиль (Лінії дронів та СБС) збільшити частку угруповання в загальному верифікованому результаті Сил оборони України - з 21,22% до 36,3%.
Результати забезпечення
Єдиний склад критичних компонентів для 12 підрозділів УСБС забезпечив понад 1 039 870 одиниць майна - без урахування дронів та без залучення державного фінансування.
Серед них: 335 квадроциклів, 200+ пікапів, 460 одиниць вантажного та логістичного транспорту, 180 одиниць мототехніки, 900 систем мобільного РЕБ, а також індивідуальні засоби РЕР, верстати, радіообладнання, Starlink, пульти, щогли, кабелі, акумулятори, радіомодулі та інше необхідне для виконання бойових завдань.
"Розгорнуто постачання боєприпасів власного виробництва Цукрарні СБС для дронів (51 номенклатура у кількості понад 50000 одиниць. Буде нарощено до 120000 одиниць на місяць для задоволення 100% потреби угруповання СБС", - йдеться у повідомленні.
Що не зроблено
"Поки не запущена за 100 діб рекрутингова компанія. Нас стане 5% від загальної кількості війська СОУ. Тоді ми закриємо 100% смуги фронту на усіх трьох рівнях глибин: оперативному, тактичному та стратегічному. І перетнемо відмітку 50% загального обʼєму знищених/уражених ворожих цілей. Інакше я складу повноваження і повернуся у рідну бригаду хоч і оператором лазні", - поінформував Бровді.
Також, за словами командувача, не зроблено і поки не планується опіка усіма безпілотниками війська СОУ. Він підкреслив, що СБС не здійснює централізованих закупівель і не розподіляє ресурси. Натомість він наголосив на важливості переходу підрозділів на уніфіковану систему звітності, що дозволить професійно формувати реальні потреби, а не працювати за принципом "пальцем у небо".
- 4 червня Роберт "Мадяр" Бровді окреслив перелік першочергових кроків на 100 діб.
