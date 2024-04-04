Про надання додаткових засобів ППО Україні можуть оголосити впродовж кількох днів, - Столтенберг

Про це у Брюсселі за підсумками дводенного засідання Євроатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

"Ми розуміємо терміновість цього питання та вітаємо оголошення від кількох країн-членів надати більше боєприпасів та більше видів допомоги для України, зокрема, коли йдеться про засоби протиповітряної оборони. Союзники переглянуть власні запаси та можливості, чи можуть вони надати більше допомоги, зокрема, систем Patriot, боєприпасів та запасних частин до них. Це питання не лише батарей та установок, а й доставки перехоплювачів для цих систем, які вже розгорнуті там (в Україні, - ред.)", - сказав Столтенберг.

"Кілька союзників вже пообіцяли подивитися, що вони можуть доставити. Я не можу сказати більш конкретно до того, як вони зроблять свої висновки, але є кілька країн, які можуть зробити оголошення про таку допомогу впродовж днів", - додав генеральний секретар НАТО.

Він нагадав, що сьогодні вранці відбулася зустріч Ради НАТО - Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба надав союзникам оновлену інформацію про негайні та довгострокові потреби та про прогрес у реформах.

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За словами керівника Альянсу, ситуація на полі бою в Україні залишається серйозною. Україна потребує більше засобів протиповітряного захисту, більше боєприпасів і більше допомоги.

Столтенберг привітав той факт, що союзники по Альянсу продовжують нарощувати таку допомогу для України та вже зробили кілька важливих оголошень. Це включає виділення близько 600 мільйонів євро від Німеччини для підтримки артилерійської ініціативи за лідерства Чехії, надання 10 000 дронів від Великої Британії, більше ракет та броньованих машин з Франції. Вчора про новий пакет військової допомоги для України у 188 мільйонів євро оголосила Фінляндія.

"Але ми маємо зробити навіть більше, надавати нашу допомогу навіть на більш стійкій та тривалій основі. Вчора союзники погодилися просуватися вперед із планами для більшої ролі НАТО з надання безпекової підтримки та тренування для України. Ця робота буде продовжуватися у наступні тижні", - зазначив генеральний секретар НАТО.