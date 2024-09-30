Про розширення на Курщині зони контролю Сил оборони України дізнаємося вже цього тижня, - "Інформаційний спротив"

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Щодо ситуації на Курщині, то не знаємо, якою вона є в реальності, бо інформація у нас переважно зі слів саме російської пропаганди. А що відбувається з боку Сил оборони України, не знає ніхто. Враження, що в напрямку Опанасівка – Снагість - Любимівка в росіян є якісь просування, то це маневренна оборона. А що відбувається в напрямку Глушківського району чи на півночі, в Кореневському районі, по трасі на Льгов, то про це ніхто не каже. Однак, я думаю, про це ми дізнаємося вже цього тижня. Тому що Сили оборони України мають таке ж саме розширення зони контролю, як і російські окупанти мають якісь просування в межах їхнього "феноменального контрнаступу", - зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, якби цей російський контрнаступ мав відповідний коефіцієнт корисної дії, то тоді не передавали б контроль за загальною ситуацією в Курській області від Дюміна (секретар державної ради РФ, - ред.) до Бортнікова (директор ФСБ РФ, - ред.). Навіть Дюмін не зміг виправдати тих сподівань, які на нього покладав кремлівський військовий злочинець.

"Зараз у нас 30 вересня, ще тиждень - і буде другий місяць Курської операції. А 6 серпня угруповання противника на Курщині мало чисельність трохи менше ніж 10 тис. особового складу. Зараз курське угруповання – понад 41 тис. особового складу. За цей період росіяни мають втрати десь понад 10 тис., і це не за нашими даними, а з російських пабліків. Тобто за ці два місяці було задіяно 50 тис. особового складу російських окупантів тільки на Курщині", - резюмував Олександр Коваленко.