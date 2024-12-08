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Головна Війна з Росією Проблема в тому, що влада підтримує методи роботи ТЦК, - ветеран російсько-української війни Симороз
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Проблема в тому, що влада підтримує методи роботи ТЦК, - ветеран російсько-української війни Симороз

Віталій Бесараб
8 грудня, 2024 неділя
10:29
Війна з Росією мобілізація в Україні

Ветеран російсько-української війни Олег Симороз вважає, що головною проблемою окремих дій ТЦК є те, що органи влади цілком підтримують їхні методи роботи

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми всі розуміємо, що мобілізація потрібна. Оскільки ворог має набагато більше мобілізаційного ресурсу й нам потрібно якось протистояти цьому. Утім, на жаль, всі ми бачимо, як організована робота ТЦК. І в чому проблема, чому росте така борзота представників ТЦК і чому вони почуваються так, неначе вони схопили бога за бороду? Проблема в тому, що методи роботи ТЦК вітаються владою. Зокрема, центральною владою. На інше вони просто не здатні", - пояснив Симороз.

Олег Симороз наголосив, що у випадку нападу на військовослужбовця в місті Харків представники ТЦК мають понести кримінальну відповідальність.

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"Чому історії з ТЦК повторюються й будуть повторюватися? Тому що в цій системі існує кругова порука. У нас ніхто не несе відповідальність за такі дії, які відбулися з військовослужбовцем у Харкові. Його відпустили й він написав пост у Facebook. Але за такі дії представники ТЦК мають понести кримінальну відповідальність, бо це напад на військового під час дії воєнного стану", - додав він.
 

Теги:
Україна
військові
мобілізація
Військові новини
ТЦК
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