"Пробне каміння": у РФ "засудили" військовополоненого Мамуку Гацарелію за кримінальний злочин

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У Ростовській області так званий Верховний суд ДНР, а фактично це російський суд, "засудив" військовополоненого Мамуку Гацарелію до довічного ув'язнення за вбивство в Маріуполі трьох російських військових під час бою. Тобто вперше росіяни офіційно не визнали комбатом військового. Чомусь вони ставлять такий експеримент виключно над гарнізоном "Маріуполь", і в першу чергу над бійцями полку "Азов". Ці вироки надумані, вигадані й сфальсифіковані. Нагадаю, що під час окупації Маріуполя росіяни примушували цивільне населення вдягати білі стрічки, такі ж самі, які носили російські військові. А тепер засуджують за це наших воїнів, що здалеку, можливо, цивільних приймали за військових. Це насправді воєнний злочин РФ", - наголосив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, росіяни постійно випробовують стандартну тактику "кидати камінчики".

"20 лютого дійсно відбувся перший вирок за бойові дії. Росіяни постійно випробовують стандартну тактику "кидати камінчики". Подивитися, що буде. Перший раз ми маємо вирок за бойові дії, а військовополоненого засуджують як звичайного злочинця. Якщо подивитися, яка кількість військовополонених перебуває на території РФ, і, якщо їх всіх так засудять, то ми залишаємось без військовополонених. Тобто з великою кількістю злочинців. З точки зору РФ вони спокійно можуть нам відмовляти в будь-якому обміні. Тому, що в них немає наших військовополонених, а є кримінальні злочинці. Ми розуміємо, що буде з нашими військовополоненими, коли вони опиняться в стані кримінального злочинця у звичайних тюрмах на території РФ. І які команди отримує місцевий криміналітет щодо поводження з нашими героїчними військовими", - додав Андрющенко.